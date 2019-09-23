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Ünlü isimlerin Red Bull Air Race heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 10:22 | Son Güncelleme

Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Red Bull Air Race heyecanı yaşandı.

Ünlü isimlerin Red Bull Air Race heyecanı

Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Red Bull Air Race heyecanı yaşandı. Türkiye’nin başarılı pilotlarından Yağmur Sarıoğlu ve sevilen oyuncu Selin Şekerci dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından biri ile birlikte Red Bull Air Race uçağında co-pilotluk yaptı. İtalyan pilot Dario Costa gösteri uçuşlarında muhteşem bir şova imza atarak ünlü isimlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.
Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Red Bull Air Race heyecanı yaşandı. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen etkinlikte Red Bull Air Race pilotu Dario Costa, muhteşem şovların yanı sıra birbirinden ünlü isimleri de uçaklarında ağırladı.
Türkiye’nin başarılı kadın pilotlarından biri olan Yağmur Sarıoğlu, en son 4. Red Bull Uçuş Günü’nde akrobasi uçağı ile uçuş tutkunlarına görsel bir şölen sunan İtalyan pilot Dario Costa ile Red Bull Air Race uçağında co-pilotluk deneyimini yaşadı. Sarıoğlu, “Daha önce akrobasi uçaklarıyla uçtuğum için tecrübeli sayılırım ama Red Bull Air Race uçağı ile biraz daha çılgın manevralar yapma fırsatı yakaladım. G kuvvetine karşı dayanıklılık seviyem yüksek olduğu için pilotumuzun da onayı ile manevraların zorluk derecesini biraz daha artırdık. Bu sayede limitlerimi zorlamış oldum ve bambaşka bir deneyim yaşadım” dedi.
İstanbul üzerinde akrobasi yaparak turlayan Red Bull Air Race uçağında yine Dario Costa’nın konuğu olan bir diğer isim ise sevilen oyuncu Selin Şekerci oldu. Uçmak deneyimine artık farklı bir gözle baktığını söyleyen Şekerci, “Çok acayip bir histi. Dario o kadar güven verici ki kendimi o saniye hazırladım. Bir an gözlerimi kapattım ama dayanamayıp gözlerimi tekrar açtım. Havada olmak inanılmaz bir şey. Çok güzeldi” dedi.

Ünlü isimlerin Red Bull Air Race heyecanı

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