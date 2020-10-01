Ünlü Japon Şef, cinsel saldırı iddialarının ardından yaşamına son verdi

Dünyaca ünlü Japon Şef Taku Sekine’nin ailesi bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasının ardından hayatını son verdiği belirtildi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Sekine'nin gerçekçi olmayan iddialarının hedefi olmasının ardından pazartesi günü ölü bulunduğu belirtildi.

Bununla birlikte, Sekine hakkında resmi bir şikayette bulunulmadığı ve polis tarafından soruşturulmadığı aktarıldı.

Sekine, Tokyo'da ünlü Fransız şef Alain Ducasse ve ardından Paris'teki Plaza Athénée’da eğitim aldı.

FRANSA'NIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Sekine’nin Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan restoranı Dersou, 2016 yılında Fooding tarafından Fransa'da en iyisi seçildi. 2019 yılında ise ödül kazanan Asya yemekleri servis eden Cheval d'Or'u açtı.

SEKİNE HAKKINDAKİ CİNSEL SALDIRI İDDİALARI

Yaz aylarında sosyal medyada Sekine ile ilgili cinsel saldırı iddiaları gündeme geldi. 6 Ağustos'ta, mağdur olduğu iddia edilen bir kadın, isimsiz bir şefin saldırısının ayrıntılarını içeren herkese açık bir Instagram gönderisini paylaştı. Fransa’da popüler bir basılı dergi ve platform olan Fou de Cuisine'nin genel yayın yönetmeni 12 Ağustos'ta şefin adını açıkça belirtmedi, ancak platformunda bir daha bu şefe yer vermeyeceğini açıkladı. . Bu duyurunun ardından, gıda endüstrisindeki etkili kadınlar ve kadınları sektördeki kadınları korumayı amaçlayan sosyal medya hesapları iddia edilen kurbana destek beyanları yayınladı.