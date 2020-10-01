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Ünlü Japon Şef, cinsel saldırı iddialarının ardından yaşamına son verdi

İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te Dersou adlı bir restoranı bulunan dünyaca ünlü Japon şef Taku Sekine’nin bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddialarının ardından depresyona girdiği ve yaşamına son verdiği açıklandı.

Ünlü Japon Şef, cinsel saldırı iddialarının ardından yaşamına son verdi

Dünyaca ünlü Japon Şef Taku Sekine’nin ailesi bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasının ardından hayatını son verdiği belirtildi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Sekine'nin gerçekçi olmayan iddialarının hedefi olmasının ardından pazartesi günü ölü bulunduğu belirtildi.

Bununla birlikte, Sekine hakkında resmi bir şikayette bulunulmadığı ve polis tarafından soruşturulmadığı aktarıldı.

Sekine, Tokyo'da ünlü Fransız şef Alain Ducasse ve ardından Paris'teki Plaza Athénée’da eğitim aldı.

FRANSA'NIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Sekine’nin Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan restoranı Dersou, 2016 yılında Fooding tarafından Fransa'da en iyisi seçildi. 2019 yılında ise ödül kazanan Asya yemekleri servis eden Cheval d'Or'u açtı.

SEKİNE HAKKINDAKİ CİNSEL SALDIRI İDDİALARI

Yaz aylarında sosyal medyada Sekine ile ilgili cinsel saldırı iddiaları gündeme geldi. 6 Ağustos'ta, mağdur olduğu iddia edilen bir kadın, isimsiz bir şefin saldırısının ayrıntılarını içeren herkese açık bir Instagram gönderisini paylaştı. Fransa’da popüler bir basılı dergi ve platform olan Fou de Cuisine'nin genel yayın yönetmeni 12 Ağustos'ta şefin adını açıkça belirtmedi, ancak platformunda bir daha bu şefe yer vermeyeceğini açıkladı. . Bu duyurunun ardından, gıda endüstrisindeki etkili kadınlar ve kadınları sektördeki kadınları korumayı amaçlayan sosyal medya hesapları iddia edilen kurbana destek beyanları yayınladı.

16 Ağustos'ta, Fransız yeme-içme sitesi sitesi Atabula, mutfakta cinsel taciz ve cinsiyetçilik üzerine yaptığı araştırmanın verilerini yayımladı. Üç hafta sonra, 6 Eylül'de web sitesi, Sekine'i saldırı iddialarının "kalbindeki" şef olarak adlandıran bir haber yayımladı. Ardından Sekine sosyal medyadaki lincin merkezine oturdu.

FRANSIZ WEB SİTESİ HABERİNİ SAVUNDU

Sekine, adını temize çıkarmak için savaşacağını belirterek iddiaları yalandı. Ailesi ise kendisine yönelik iddiaların ardından "şiddetli bir depresyon döngüsüne yakalandığını" söyleyerek, "Onuruna ve dürüstlüğüne yapılan bu saldırı derindi. Doktorlar tarafından tespit edilen ve bilinen depresif bir süreçte, Taku Sekine bu dalgalanmadan nasıl kurtulabileceğini gözden kaçırdı" ifadelerini kullandı.

Atabula, şefin ölümünün ardından haberini savundu.

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