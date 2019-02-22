KADIN

Ünlü kadınların 'yayılma trendi' erkek takipçileri kızdırdı!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 22.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

Erkeklerin metroda, otobüste kısaca kamusal alanda bacaklarını açarak oturması Megan Barton Hanson, Khloe Kardashian gibi ünlüler arasında oldukça popüler hale geldi. Paylaştıkları bu oturuş şekliyle dikkat çeken ünlülere, sosyal medya kullanıcılarından tepki ise gecikmedi. Erkek kullanıcıların çoğunluğu, ''sanırız artık çok fazla yer kapladığımızı düşünmüyorsunuz, şikayet etmeye hakkınız yok'' şeklinde yorumlar yazdı.

Sosyal medyanın yeni trendi kızdırdı.

Yayılarak oturmak ünlü kadınlar için trend oldu!

Megan Barton Hanson

Megan Barton Hanson
Erkeklerin kamusal alanda bacaklarını açarak oturması geçtiğimiz yıllara damga vurmuş, kadınlar tarafından bir hayli tepki toplamıştı.

Khloe Kardashian

Khloe Kardashian
Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de yankı bulan bu davranış, kadınların erkeklerin fotoğraflarını paylaşmasıyla geniş kitlelere ulaşmış, hatta bu oturuşa 'Manspreading' adı verilmişti.

Zara McDermott

Zara McDermott
Türkiye'de 'Bacaklarını topla, yerimi işgal etme' sloganıyla da bir kampanya başlatılmıştı.

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian
Ünlü kadın isimlerin instagram'da bu davranışa benzer fotoğraflar paylaşması akıllara 'erkeklerin bacaklarını açarak oturmasını' getirdi.

Kylie Jenner

Kylie Jenner
TV yıldızı Megan Barton Hanson, Kardashian kardeşler ve birçok ünlünün sosyal medya hesaplarında bu şekilde pozlar vermesi takipçilerinin de tepkisini çekti.

Kim Kardashian

Kim Kardashian
Sosyal medya kullanıcıları ünlü isimlere, ''eğer metroya biniyorsanız, şikayet etmeye hakkınız yok. Sanırız artık çok fazla yer kapladığımızı düşünmüyorsunuz'' şeklinde yorum yaptı.

Olivia Attwod

Olivia Attwod

Sophie Kasaei

Sophie Kasaei

Charlotte Crosby

Charlotte Crosby

Gabby Allen

Gabby Allen

Megan McKenna

Megan McKenna

Amber Davies

Amber Davies

Kaz Crossley

Kaz Crossley
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yayılarak oturma ünlülüler trend

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