Ünlü kadınların 'yayılma trendi' erkek takipçileri kızdırdı!

Sosyal medyanın yeni trendi kızdırdı.

Yayılarak oturmak ünlü kadınlar için trend oldu!

Megan Barton Hanson Erkeklerin kamusal alanda bacaklarını açarak oturması geçtiğimiz yıllara damga vurmuş, kadınlar tarafından bir hayli tepki toplamıştı.

Khloe Kardashian Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de yankı bulan bu davranış, kadınların erkeklerin fotoğraflarını paylaşmasıyla geniş kitlelere ulaşmış, hatta bu oturuşa 'Manspreading' adı verilmişti.

Zara McDermott Türkiye'de 'Bacaklarını topla, yerimi işgal etme' sloganıyla da bir kampanya başlatılmıştı.

Kourtney Kardashian Ünlü kadın isimlerin instagram'da bu davranışa benzer fotoğraflar paylaşması akıllara 'erkeklerin bacaklarını açarak oturmasını' getirdi.

Kylie Jenner TV yıldızı Megan Barton Hanson, Kardashian kardeşler ve birçok ünlünün sosyal medya hesaplarında bu şekilde pozlar vermesi takipçilerinin de tepkisini çekti.

Kim Kardashian Sosyal medya kullanıcıları ünlü isimlere, ''eğer metroya biniyorsanız, şikayet etmeye hakkınız yok. Sanırız artık çok fazla yer kapladığımızı düşünmüyorsunuz'' şeklinde yorum yaptı.

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