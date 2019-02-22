Ünlü kadınların 'yayılma trendi' erkek takipçileri kızdırdı!

Sosyal medyanın yeni trendi kızdırdı.
Yayılarak oturmak ünlü kadınlar için trend oldu!
Megan Barton Hanson
Erkeklerin kamusal alanda bacaklarını açarak oturması geçtiğimiz yıllara damga vurmuş, kadınlar tarafından bir hayli tepki toplamıştı.
Khloe Kardashian
Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de yankı bulan bu davranış, kadınların erkeklerin fotoğraflarını paylaşmasıyla geniş kitlelere ulaşmış, hatta bu oturuşa 'Manspreading' adı verilmişti.
Zara McDermott
Türkiye'de 'Bacaklarını topla, yerimi işgal etme' sloganıyla da bir kampanya başlatılmıştı.
Kourtney Kardashian
Ünlü kadın isimlerin instagram'da bu davranışa benzer fotoğraflar paylaşması akıllara 'erkeklerin bacaklarını açarak oturmasını' getirdi.
Kylie Jenner
TV yıldızı Megan Barton Hanson, Kardashian kardeşler ve birçok ünlünün sosyal medya hesaplarında bu şekilde pozlar vermesi takipçilerinin de tepkisini çekti.
Kim Kardashian
Sosyal medya kullanıcıları ünlü isimlere, ''eğer metroya biniyorsanız, şikayet etmeye hakkınız yok. Sanırız artık çok fazla yer kapladığımızı düşünmüyorsunuz'' şeklinde yorum yaptı.
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