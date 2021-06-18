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  4. Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a 75 yıl hapis cezası! Mahkeme başkanına böyle seslendi

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a 75 yıl hapis cezası! Mahkeme başkanına böyle seslendi

18.06.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de 20 yıl önce 3 kişinin öldürülmesi olayında parmağı olduğu iddiasıyla yargılanan suç örgütü lideri Hadi Özcan’ın duruşması bugün görüldü. Duruşmada 75 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyan Hadi Özcan mahkeme başkanına hitaben, “Yapmayın pişman olursunuz, ben bu suçu işlemedim. Vicdan azabı çekersiniz” dedi.

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a 75 yıl hapis cezası! Mahkeme başkanına böyle seslendi

Olay, 1994 yılında Kocaeli’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yeraltı dünyasında adı geçen ve dönemin kara kutusu olarak bilinen mafya babası Hadi Özcan, Nizamettin Keskin, Sürmeli Göçer ve Fehmi Göçer’in öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Yurtdışında olan ve 2020 yılında yakalanan Hadi Özcan’ın duruşması bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrardan görüldü. Görülen duruşmaya sanık avukatları, ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan Hadi Özcan ve ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan Zafer Yanık katıldı. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Hadi Özcan, “Ben hayatımda bir tek Reşat Yüksel’i öldürdüm. Reşat benim çocukluk arkadaşımdı. Ben ne maktulleri ne de failleri tanıyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum” dedi.

SANIKLAR HAKKINDA AYRI AYRI 75'ER YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerinin ardından Nizamettin Keskin, Sürmeli Göçer ve Fehmi Göçer’i öldüren Zafer Yanık ve maktullerin öldürülmesini azmettiren Hadi Özcan hakkında ayrı ayrı 75’şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Cezayı duyan Hadi Özcan, mahkeme başkanına hitaben “Yapmayın pişman olursunuz, ben bu suçu işlemedim. Vicdan azabı çekersiniz” dedi.

İHA

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