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Ünlü mankenden Trump iddiası: Dilini boğazıma soktu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.09.2020 14:04 | Son Güncelleme

1990'ların ünlü mankenlerinden Amy Dorris, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1997'de kendisini taciz ettiğini söyledi. Dorris, "Trump beni zorla öptü ve dilini ağzımın içinden boğazıma kadar soktu. Beni elleriyle taciz etti" dedi.

Ünlü mankenden Trump iddiası: Dilini boğazıma soktu

Bir dönem moda dünyasına damga vuran ünlü manken Amy Dorris, İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian’a konuştu. Dorris, o dönemlerde iş insanı olarak tanınan Donald Trump’ın kendisini ABD Açık Tenis Turnuvası sırasında taciz ettiğini söyledi.

O dönemde 24 yaşında olan Dorris, “Trump beni öpmeye çalıştı ve dilini resmen boğazıma kadar soktu. Onu ittirdim fakat o sırada da kalçamı, belimi, göğüslerimi ve sırtımı ellemeye başladı” dedi.

New York’ta 5 Eylül 1997’de düzenlenen maçı Trump ve arkadaşlarıyla VIP locasından izleyen Dorris olayın tuvaletin dışında yaşandığını söyledi. Yaşadıklarından sonra “berbat” ve “zorlanılmış” hissettiğini dile getiren Dorris, “Trump’tan kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Dişimle onun dilini ısırdım ve onun canını yakmış olabilirim” dedi.

Florida’da yaşamaya devam eden Dorris, o dönemde ikinci eşi Marla Maples ile evli olan Trump’ın 51 yaşında olduğunu da dile getirdi. The Guardian’a konuşan Dorris’in arkadaşları, annesi ve terapisti de yaşananları doğruladı. The Guardian muhabiri Lucy Osborne, “Bu kişiler ile Dorris’in anlattıkları birbirleriyle örtüşüyor” dedi.

48 yaşındaki Dorris, 2016 yılında bazı kadınların Trump hakkındaki taciz iddialarını açıkladıkları sırada sırrını anlatmayı düşündüğünü ama bundan vazgeçtiğini söyleyerek, “O dönemde aileme zarar vermekten korktum. Ama şimdi kızlarım 13 yaşında ve kimsenin onların istemediği bir şey yapmamalarını göstermem gerek. Ben bir rol modeli olmalıyım ve haksızlıklara karşı durduğumu gösterebilmeliyim” dedi.

Trump ile tanıştığı sırada erkek arkadaşının da yanında olduğunu söyleyen Dorris, “Bizimle tanıştığında onun her istediğini yapabilecek bir insan olduğunu anlardım. Her istediğini elde edebilecek bir kişi gibi duruyordu” dedi.

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