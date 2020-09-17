Ünlü mankenden Trump iddiası: Dilini boğazıma soktu

Bir dönem moda dünyasına damga vuran ünlü manken Amy Dorris, İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian’a konuştu. Dorris, o dönemlerde iş insanı olarak tanınan Donald Trump’ın kendisini ABD Açık Tenis Turnuvası sırasında taciz ettiğini söyledi.

O dönemde 24 yaşında olan Dorris, “Trump beni öpmeye çalıştı ve dilini resmen boğazıma kadar soktu. Onu ittirdim fakat o sırada da kalçamı, belimi, göğüslerimi ve sırtımı ellemeye başladı” dedi.

New York’ta 5 Eylül 1997’de düzenlenen maçı Trump ve arkadaşlarıyla VIP locasından izleyen Dorris olayın tuvaletin dışında yaşandığını söyledi. Yaşadıklarından sonra “berbat” ve “zorlanılmış” hissettiğini dile getiren Dorris, “Trump’tan kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Dişimle onun dilini ısırdım ve onun canını yakmış olabilirim” dedi.

Florida’da yaşamaya devam eden Dorris, o dönemde ikinci eşi Marla Maples ile evli olan Trump’ın 51 yaşında olduğunu da dile getirdi. The Guardian’a konuşan Dorris’in arkadaşları, annesi ve terapisti de yaşananları doğruladı. The Guardian muhabiri Lucy Osborne, “Bu kişiler ile Dorris’in anlattıkları birbirleriyle örtüşüyor” dedi.