Ünlü model Kendall Jenner'ın sırrı ejder meyvesinde saklıymış

Kim Kardashian'ın kardeşi ünlü model Kendall Jenner, instagram hikayesinde ejder meyvesi paylaşınca gündem oldu. Cildinin güzelliğini ejder meyvesine borçlu olduğu söylenen Jenner, öğünlerinde sık sık ejder meyvesi tüketiyor.
Biz de ülkemizde oldukça popüler olan bu meyveyi daha yakından inceleyelim dedik. Bakın bakım rutininize ve sağlığınıza nasıl katkıları var?
Ejderha meyvesi, ejder meyvesi, pitaya ya da pitahaya… Adına yeni yeni aşina olmaya başladığımız, tadına bakanların çok sevdiği, görüntüsüyle ejderhaların ağzından çıkan ateş toplarını andıran, genellikle Güney Asya’da yetişen bu egzotik meyve son yıllarda ülkemize de isminden söz ettirmeye başladı. Özellikle renkli görüntüsü ve ferah tadıyla beğenilen pitaya, aslında bir tür kaktüs bitkisi ve dolayısıyla da tropik bir meyve. Menşei Tayland, Vietnam gibi Asya ülkeleri olan bu egzotik meyve, Türkiye’de de üretimine geçilmesiyle birlikte son zamanlarda market raflarında yerini alır oldu.
CİLDİNİZE BAKAR
Bu egzotik meyve, içerdiği antioksidanlar ve vitaminler sayesinde sıklıkla doğal güzellik ürünlerinde kullanılıyor. Güneydoğu Asya’nın eski zamanlara dayanan güzellik pratiklerinde de kendine yer bulan ejder meyvesinin, bir parça ezildikten sonra yüze uygulanması durumunda yaşlanmayı geciktirdiğine ve daha genç bir görünüm sağladığına inanılıyor. Ayrıca bu yöntem sivilce ve güneş yanığı gibi cilt sorunları için de oldukça etkili.
CİLT VE GÖZ KURULUĞUNA EN DOĞAL ÇÖZÜM
Düşük şeker oranıyla Tip 2 diyabet hastalığının da önemli destekçilerinden olduğunun altını çizen Kümeli, pitayada yok denecek kadar az kalori olduğunu bununla beraber lifli yapısı sayesinde de zayıflamaya yardımcı olduğunu vurguluyor. Vücudun nem dengesini koruması nedeniyle özellikle cilt kuruluğu yaşayanlar için Pitaya’nın en doğal çözümlerden biri olduğunu ifade eden Taylan Kümeli, içeriğindeki potasyum sayesinde özellikle göz kuruluğu çekenler için önemli bir destek olduğunu da kaydediyor.
BOYALI SAÇLARIN BAKIMI İÇİN BİREBİR
Ejder meyvesi suyu, boyalı saçların bakımı için adeta eşi bulunmaz bir ilaç. Meyvenin suyunu ya da bunu içeren bir saç bakım ürününü boyanmış veya işlem görmüş saçlarınızda kullandığınız takdirde, saç folikülleriniz açılacak ve saçlarınız nefes almaya başlayacaktır. Bu şekilde daha sağlıklı ve yumuşak saçlara sahip olmanız mümkün.
ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİNDİR
Hücrelerinize zarar veren ve kanser dahil birçok hastalığa neden olabilen serbest radikallerle savaşmanın en iyi yolu antioksidanlardır. Ejder meyvesi gibi antioksidan bakımından zengin yiyecekleri tüketerek, genel sağlığınızı koruyabilirsiniz.
ZENGİN LİF KAYNAĞIDIR
Sindirim sisteminize yapabileceğiniz en büyük iyilik, lifli gıdalar tüketmek olacaktır. Bu şekilde kabızlığı önleyebilir ve sindirim sisteminizdeki sorunlarla etkili bir şekilde mücadele edebilirsiniz. Üstelik lif tüketimi kilo kontrolünde de önemli bir rol oynuyor. Ejder meyvesi ise oldukça zengin bir lif kaynağı.
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