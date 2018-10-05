Ünlü model Kendall Jenner'ın sırrı ejder meyvesinde saklıymış

Kim Kardashian'ın kardeşi ünlü model Kendall Jenner, instagram hikayesinde ejder meyvesi paylaşınca gündem oldu. Cildinin güzelliğini ejder meyvesine borçlu olduğu söylenen Jenner, öğünlerinde sık sık ejder meyvesi tüketiyor.

Biz de ülkemizde oldukça popüler olan bu meyveyi daha yakından inceleyelim dedik. Bakın bakım rutininize ve sağlığınıza nasıl katkıları var?

Ejderha meyvesi, ejder meyvesi, pitaya ya da pitahaya… Adına yeni yeni aşina olmaya başladığımız, tadına bakanların çok sevdiği, görüntüsüyle ejderhaların ağzından çıkan ateş toplarını andıran, genellikle Güney Asya’da yetişen bu egzotik meyve son yıllarda ülkemize de isminden söz ettirmeye başladı. Özellikle renkli görüntüsü ve ferah tadıyla beğenilen pitaya, aslında bir tür kaktüs bitkisi ve dolayısıyla da tropik bir meyve. Menşei Tayland, Vietnam gibi Asya ülkeleri olan bu egzotik meyve, Türkiye’de de üretimine geçilmesiyle birlikte son zamanlarda market raflarında yerini alır oldu.

CİLDİNİZE BAKAR

Bu egzotik meyve, içerdiği antioksidanlar ve vitaminler sayesinde sıklıkla doğal güzellik ürünlerinde kullanılıyor. Güneydoğu Asya’nın eski zamanlara dayanan güzellik pratiklerinde de kendine yer bulan ejder meyvesinin, bir parça ezildikten sonra yüze uygulanması durumunda yaşlanmayı geciktirdiğine ve daha genç bir görünüm sağladığına inanılıyor. Ayrıca bu yöntem sivilce ve güneş yanığı gibi cilt sorunları için de oldukça etkili.