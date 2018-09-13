Ünlü modelden yıllar sonra gelen itiraf! '15 yaşındayken verdiğim çıplak pozdan pişmanım'

14 yaşındayken modellik kariyerine başlayan ve kariyeri boyunca her zaman ön planda olan Kate Moss artık 44 yaşında. Bu zamana kadar çok fazla röportaj vermeyen Moss, Amerikan Fox haber kanalında Megyn Kelly'nin konuğu oldu.

Moss, otuz yıllık kariyerinde yaşadıklarını samimi bir dille anlattı.

Moss, ''kariyerimin başlarında fotoğrafçı Corinne Day'e çıplak pozlar vermiştim. Bu benim kariyerimde büyük bir adımdı. Çok utanmış, bu pozları vermek istememiştim. Üstümde büyük bir baskı hissediyordum. Ama bana bunun bir iş olduğunu söylemişlerdi. Bugün gençlere bir şey söylemem gerekirse o da sanırım, 'bir şeyi yapmak istemiyorsanız bunu lütfen yapmayın' olurdu. Kızım şu an 15 yaşında ve onun çıplak poz verdiğini düşünmek çılgınlık'' diye konuşuyor.

Ama isterse kızını destekleyebileceğini de söyleyen Kate, onun menajeri olacağını, yapmak istediği şeyde arkasında duracağını ifade etti.

90’lı yıllarda dünyanın neredeyse her yerindeki reklam panolarını Kate Moss’un Calvin Klein kampanya fotoğrafları kaplamıştı. O dönem sevgilisi olan Mario Sorrenti tarafından çekilen yarı çıplak kareler, moda tarihinin kültlerinden olmuştu.