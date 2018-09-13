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Ünlü modelden yıllar sonra gelen itiraf! '15 yaşındayken verdiğim çıplak pozdan pişmanım'

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.09.2018 15:14 | Son Güncelleme

Modaya meraklı olun ya da olmayın Kate Moss'u tanımayan yoktur. Bu bir gerçek. 90'ların en ünlü modellerinden biri olan 44 yaşındaki İngiliz modeli kariyeri boyunca her zaman büyük tasarımcıların şovlarında izledik. Özellikle genç kızlar için bir idol ve ikon olan model, her ne kadar özel yaşamı yüzünden eleştirilse de hala milyonlarca hayrana sahip. Hayatı ve kariyeri hakkında bilinmeyenleri anlatan Moss ''en büyük pişmanlığım,15 yaşındayken verdiğim çıplak pozlar'' açıklaması yankı uyandırdı.

Ünlü modelden yıllar sonra gelen itiraf! '15 yaşındayken verdiğim çıplak pozdan pişmanım'

14 yaşındayken modellik kariyerine başlayan ve kariyeri boyunca her zaman ön planda olan Kate Moss artık 44 yaşında. Bu zamana kadar çok fazla röportaj vermeyen Moss, Amerikan Fox haber kanalında Megyn Kelly'nin konuğu oldu.

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Moss, otuz yıllık kariyerinde yaşadıklarını samimi bir dille anlattı.

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Moss, ''kariyerimin başlarında fotoğrafçı Corinne Day'e çıplak pozlar vermiştim. Bu benim kariyerimde büyük bir adımdı. Çok utanmış, bu pozları vermek istememiştim. Üstümde büyük bir baskı hissediyordum. Ama bana bunun bir iş olduğunu söylemişlerdi. Bugün gençlere bir şey söylemem gerekirse o da sanırım, 'bir şeyi yapmak istemiyorsanız bunu lütfen yapmayın' olurdu. Kızım şu an 15 yaşında ve onun çıplak poz verdiğini düşünmek çılgınlık'' diye konuşuyor.

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Ama isterse kızını destekleyebileceğini de söyleyen Kate, onun menajeri olacağını, yapmak istediği şeyde arkasında duracağını ifade etti.

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90’lı yıllarda dünyanın neredeyse her yerindeki reklam panolarını Kate Moss’un Calvin Klein kampanya fotoğrafları kaplamıştı. O dönem sevgilisi olan Mario Sorrenti tarafından çekilen yarı çıplak kareler, moda tarihinin kültlerinden olmuştu.

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Artık podyumda çeşitlilik olduğunu da vurgulayan Moss, ''Sektör değişime uğruyor ve bu çok güzel. Artık çok daha fazla çeşitlilik var. Büyük beden modelleri, farklı güzelliği olan modelleri izliyoruz artık. Kusursuz güzellik anlayışının değişmesini görmek beni mutlu ediyor'' diye ekliyor.

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Son olarak güzelliği için ne yaptığı sorulan Moss, aslında çok fazla bir şey yapmıyorum uykuma ve bol su içmeye dikkat ediyorum. Kahve ve sigara çok fazla tüketmiyorum. Kendime artık iyi bakıyorum'' diye cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kate Moss Megyn Kelly

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