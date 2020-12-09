Ünlü oyuncu kusursuz cilt sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'

Cildinize bakım söz konusu olduğunda, daha azının daha çok fayda getirdiğine inanıyoruz. Bununla birlikte Salma Hayek’in az bakım gerektiren güzellik rutininin faydalarını bulmaya karar verdik.
Yüzünüzü çok sık yıkamak, cildinizin içindeki suyu hapseden esansiyel yağlardan arındırır ve nemlendirir. Cildinizde su yoksa, kalan nemi korumaya çalışmak için daha fazla sebum üretecektir. Sert içerikli temizleyiciler kullanmak bezlerinizin aşırı yağ üretmesine ve sizi yağlı görünen bir cilde bırakmasına neden olur.
Cildiniz temizlendikten veya pul pul döküldükten sonra anında daha iyi görünse de bu etki geçicidir. Gerçekte, yüzünüzü çok fazla yıkadığınızda, koruyucu cilt bariyerinizi oluşturan ölü deri hücrelerini temizlersiniz. Bu koruyucu tabaka olmadan cildiniz daha savunmasız ve erken kırışıklıklara yatkın olacaktır.
Cildinizin en dış tabakası, çevreden gelebilecek tüm olası hasarlarla yüzleşmeye hazır olan tek tabakadır çünkü oradaki hücrelerin çoğu ölmüştür veya ölmektedir. Eski hücrelerin dış koruması olmadığında, cildiniz 'çıplaktır' ve dışarıdaki sert kirlilik ve toksinlere maruz kalır.
Temizlemenin kirleri ortadan kaldırdığı ve cilt bakımı rutininizde önemli bir adım olduğu doğru olsa da, bunu çok sık yapmak cildinizi aşırı kuru bırakacaktır. Cildinizi sadece sabah suyla yıkadığınızda, cildinizi sağlıklı ve nemli tutan çok ihtiyaç duyduğu doğal yağları kaybetmez.
Yüzünüzü aşırı yıkamak, cildinizin sağlıklı asidik dengesini bozar ve tahrişe ve kızarıklığa neden olabilir. Ayrıca cildin üst katmanını da parçalayarak bakterilerin cildinize girmesine izin verir çünkü artık kendini koruyamaz. Kırılmalara ve iltihaplanmaya neden olabilir ve bu da daha fazla sivilceye neden olur.
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