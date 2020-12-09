Ünlü oyuncu kusursuz cilt sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'

Cildinize bakım söz konusu olduğunda, daha azının daha çok fayda getirdiğine inanıyoruz. Bununla birlikte Salma Hayek’in az bakım gerektiren güzellik rutininin faydalarını bulmaya karar verdik.

CİLDİNİZ DAHA AZ YAĞLI HALE GELEBİLİR

Yüzünüzü çok sık yıkamak, cildinizin içindeki suyu hapseden esansiyel yağlardan arındırır ve nemlendirir. Cildinizde su yoksa, kalan nemi korumaya çalışmak için daha fazla sebum üretecektir. Sert içerikli temizleyiciler kullanmak bezlerinizin aşırı yağ üretmesine ve sizi yağlı görünen bir cilde bırakmasına neden olur.

ERKEN CİLT YAŞLANMASINI ÖNLEYEBİLİR

Cildiniz temizlendikten veya pul pul döküldükten sonra anında daha iyi görünse de bu etki geçicidir. Gerçekte, yüzünüzü çok fazla yıkadığınızda, koruyucu cilt bariyerinizi oluşturan ölü deri hücrelerini temizlersiniz. Bu koruyucu tabaka olmadan cildiniz daha savunmasız ve erken kırışıklıklara yatkın olacaktır.

CİLDİNİZİ ÇEVRESEL ZARARLARDAN KORUR

Cildinizin en dış tabakası, çevreden gelebilecek tüm olası hasarlarla yüzleşmeye hazır olan tek tabakadır çünkü oradaki hücrelerin çoğu ölmüştür veya ölmektedir. Eski hücrelerin dış koruması olmadığında, cildiniz 'çıplaktır' ve dışarıdaki sert kirlilik ve toksinlere maruz kalır.