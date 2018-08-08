Ünlü oyunculardan, kraliyet ailesine... 2018'in en ünlü gelinlikleri

Kraliyet düğünü muhtemelen yılın en çok beklenen evliliklerinden biriydi. Prens Harry, dünya çapında 29 milyon kişinin izlediği bir törenle eski oyuncu Meghan Markle ile evlendi. Çift, 19 Mayıs 2018'de Windsor'daki St George's Chapel'de evlendi. Gelin, Fransız moda evi Givenchy'nin sanat yönetmeni Clare Waight Keller tarafından tasarlanan bir bateau tarzı elbise giydi.

Gelin, Mira Zwillinger tarafından tasarlanan askısız çiçekli aplike bir gelinlik giydi. Duvağının uç kısımlarında da çiçek işlemesi olan Daisy, gelinliğini elmas bir kolye ile tamamlamıştı.

Meghan'ın gelinliğinin duvağı 5 metre uzunluğunda. Duvağın etrafı ise çiçeklerle bezeli. Bu çiçekler aslında Commonwealth’in yani İngiliz Milletler Topluluğu’nun 53 ülkesini temsil ediyor. Keller her ülkenin çiçeğini araştırmak için oldukça fazla zaman harcamış. Meghan Kraliçe Elizabeth'in hediye ettiği Kraliçe Mary'nin tacını taktı.

Akşam resepsiyonu için, İngiliz tasarımcı Stella McCartney tarafından tasarlanan beyaz bir elbise giydi. Meghan Diana'ya ait olan akuamarin yüzüğü ile kıyafetini tamamladı.

Chanel Iman ve Sterling Shepard

27 yaşındaki Victoria's Secret modeli, 3 Mart'ta Beverly Hills Hotel'de New York Giants futbol yıldızı Sterling Shepard ile evlendi. Zuhair Murad tarafından tasarlanan gelinlik dantel işlemeli ve çıkarılabilen bir pelerinden oluşuyordu.

Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear-McClard

26 yaşındaki model Emily Ratajkowski, New York Belediye Binası'nda Sebastian Bear-McClard ile evlendi.

Sade bir nikah töreniyle evlenen Emily gelinlik giymek yerine Zara marka bir takım giymeyi tercih etti. Kıyafetini şapkayla tamamladı.