Ünlü oyunculardan, kraliyet ailesine... 2018'in en ünlü gelinlikleri

Daisy Jenks ve Charlie van Straubenzee
27 yaşındaki Videomaker Daisy Jenks, 4 Ağustos'ta Frensham'daki St Mary the Virgin kilisesinde Prens Harry'nin çocukluk arkadaşı Charlie van Straubenzee ile evlendi.
Gelin, Mira Zwillinger tarafından tasarlanan askısız çiçekli aplike bir gelinlik giydi. Duvağının uç kısımlarında da çiçek işlemesi olan Daisy, gelinliğini elmas bir kolye ile tamamlamıştı.
Millie Mackintosh ve Hugo Taylor
Straplez gelinliği Fransız danteli, duvağı ise ipek organzadan yapılmıştır.
Rose Leslie ve Kit Harington
Aktris Rose Leslie, Aberdeenshire'da 23 Haziran 2018'de Game of Thrones yıldızı Kit Harington ile evlendi.
Rose'un yarı şeffaf, dantel gelinliği Elie Saab tasarımıydı.
Meghan Markle ve Prince Harry
Kraliyet düğünü muhtemelen yılın en çok beklenen evliliklerinden biriydi. Prens Harry, dünya çapında 29 milyon kişinin izlediği bir törenle eski oyuncu Meghan Markle ile evlendi. Çift, 19 Mayıs 2018'de Windsor'daki St George's Chapel'de evlendi. Gelin, Fransız moda evi Givenchy'nin sanat yönetmeni Clare Waight Keller tarafından tasarlanan bir bateau tarzı elbise giydi.
Meghan'ın gelinliğinin duvağı 5 metre uzunluğunda. Duvağın etrafı ise çiçeklerle bezeli. Bu çiçekler aslında Commonwealth’in yani İngiliz Milletler Topluluğu’nun 53 ülkesini temsil ediyor. Keller her ülkenin çiçeğini araştırmak için oldukça fazla zaman harcamış. Meghan Kraliçe Elizabeth'in hediye ettiği Kraliçe Mary'nin tacını taktı.
Akşam resepsiyonu için, İngiliz tasarımcı Stella McCartney tarafından tasarlanan beyaz bir elbise giydi. Meghan Diana'ya ait olan akuamarin yüzüğü ile kıyafetini tamamladı.
Chanel Iman ve Sterling Shepard
27 yaşındaki Victoria's Secret modeli, 3 Mart'ta Beverly Hills Hotel'de New York Giants futbol yıldızı Sterling Shepard ile evlendi. Zuhair Murad tarafından tasarlanan gelinlik dantel işlemeli ve çıkarılabilen bir pelerinden oluşuyordu.
Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear-McClard
26 yaşındaki model Emily Ratajkowski, New York Belediye Binası'nda Sebastian Bear-McClard ile evlendi.
Sade bir nikah töreniyle evlenen Emily gelinlik giymek yerine Zara marka bir takım giymeyi tercih etti. Kıyafetini şapkayla tamamladı.
Amy Schumer ve Chris Fischer
Hollywood oyuncusu Amy Schumer, Şubat ayında sürpriz bir şekilde Chris Fischer ile Malibu'da düzenlenen bir törenle evlendi. Gelinlik Monique Lhuillier imzalı.
Natalie Lowe ve James Knibbs
Dansçı Natalie Lowe, Ocak ayında James Knibbs ile evlendi. Suzanne Neville imzalı gelinlik askısız ve uzun kuyruklu oluşuyla göze çarpıyor.
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