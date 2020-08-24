Ünlü oyuncunun güzellik sırrı draping makyajı bu yöntemlerle uygulayabilirsiniz...

1970'ler veya 80'lerden bahsederken zihnimizde canlanan tablo genelde kabarık permalı saçlar, parlak dekorlar ve eşit derecede parlak makyajlarla dolu olur. O dönemde hem ülkemizde hem dünya çapında ışıltılı neon farlar, parlak ve elmacık kemiklerinin üstüne kadar sürülen pembe tonlu allıklar oldukça popülerdi. Zamanla bu parlak renkler yerini toprak tonlarına, yüz hatlarını renklendirmek değil belirginleştirmek için kullanılan kontür tekniklerine bıraktı. Bu sene ise draping denilen bu makyaj tekniğinin tarihin tozlu sayfalarından çıkıp tekrar yüzlere yerleşmesine tanık oluyoruz.

DRAPING MAKYAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

Draping denilen makyaj tekniğinin temelinde allık ve aydınlatıcı bulunur. İhtiyacınız olan şeyler açılı allık fırçası, pembe ya da şeftali tonlarında tercihen parlak bir allık ve bir aydınlatıcı. İşte üç aşamada draping makyajı:

1. Adım: Aydınlatma

Sıvı ya da toz aydınlatıcı kullanarak elmacık kemikleri, çene, burnun ucu ve kaş altındaki bölgeleri aydınlatın. Bu adım asıl draping tekniği için baz makyaj görevi görecek.