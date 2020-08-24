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Ünlü oyuncunun güzellik sırrı draping makyajı bu yöntemlerle uygulayabilirsiniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her dönemin kendine özgü trendleri, popüler giyim tarzları, makyaj teknikleri vardır. Modası geçmiş olsa da zaman zaman eskiden kullandığımız tekniklere dönmek istiyoruz. Örneğin 80’lerdeki popülerliğini önce bronzerlara, sonra baking makyaj tekniklerine ve kontürlere kaptıran draping şimdi tekrar gündemimizde. Eski-yeni diyebileceğimiz draping makyaj nedir, nasıl yapılır gelin birlikte öğrenelim!

Ünlü oyuncunun güzellik sırrı draping makyajı bu yöntemlerle uygulayabilirsiniz...

1970'ler veya 80'lerden bahsederken zihnimizde canlanan tablo genelde kabarık permalı saçlar, parlak dekorlar ve eşit derecede parlak makyajlarla dolu olur. O dönemde hem ülkemizde hem dünya çapında ışıltılı neon farlar, parlak ve elmacık kemiklerinin üstüne kadar sürülen pembe tonlu allıklar oldukça popülerdi. Zamanla bu parlak renkler yerini toprak tonlarına, yüz hatlarını renklendirmek değil belirginleştirmek için kullanılan kontür tekniklerine bıraktı. Bu sene ise draping denilen bu makyaj tekniğinin tarihin tozlu sayfalarından çıkıp tekrar yüzlere yerleşmesine tanık oluyoruz.

DRAPING MAKYAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

Draping denilen makyaj tekniğinin temelinde allık ve aydınlatıcı bulunur. İhtiyacınız olan şeyler açılı allık fırçası, pembe ya da şeftali tonlarında tercihen parlak bir allık ve bir aydınlatıcı. İşte üç aşamada draping makyajı:

1. Adım: Aydınlatma

Sıvı ya da toz aydınlatıcı kullanarak elmacık kemikleri, çene, burnun ucu ve kaş altındaki bölgeleri aydınlatın. Bu adım asıl draping tekniği için baz makyaj görevi görecek.

2. Adım: Renklendirme

Açık renkli pembe ya da şeftali tonlarında bir allığı kullanarak çizgi halinde elmacık kemiklerini renklendirin. Bu adımda ürünü bol bol kullanarak silik değil gerçekten bariz renkli elmacık kemikleri elde etmemiz gerekiyor.

3. Adım: Belirginleştirme

İkinci adımda kullandığınız allığın aynı renginde ancak en az iki ton daha koyusu başka bir allıkla elmacık kemiklerinin altını ve şakakları renklendirin. Bu aşamada en önemli şey tonların birbiriyle iyice karışması, renk geçişlerinin düzgün olmasıdır. Aksi halde iki farklı renkte çizgi şeklinde bir yüz makyajıyla karşılaşabilirsiniz. Dilerseniz blending fırçalarından da yardım alabilirsiniz.

Tekniği eski zamanlardan almış olsak da elbette eski zamanlardaki şekliyle aynen uygulamak zorunda değiliz. 70'ler ve 80'lerin parlak, neon kıyafetleri ve dekorları içinde normal görünen bu teknik günümüzdeki yaşantımızla uyuşmayabilir. Bu uyuşmazlıktan kaçınmak için makyajınızın geri kalan kısmında doğal, nötr renkleri ve mat ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu sayede yüzünüzün dikkat çeken kısmı draping tekniğini uyguladığımız yanaklarınız olur. Örneğin sevdiğiniz maskaranızdan birkaç kat, ince bir eyeliner ve şeffaf bir dudak parlatıcısı oldukça hoş bir görüntü yaratır.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise draping tekniğini uygulamadan önce cilt bakım rutininizi tamamlamış olmanız. Peeling ile ölü derilerden arınmış, iyice nemlendirilmiş bir cilt yoğun allık kullanarak uyguladığınız makyajınızı daha güzel taşır. Ek olarak toz ürünleri uygularken karşılaşabildiğiniz "cakey" denen o pul pul, hoş olmayan görüntüden kaçınmış olursunuz.

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