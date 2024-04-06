Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen imaj yeniledi! Yeni hali sosyal medyada gündem oldu: "Abi ne yaptın kendine!"

40 yaşındaki ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen bir süredir yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyordu.

Yeni şarkısıyla birlikte imajında da değişikliğe giden Türkmen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Türkmen'in spor salonundaki paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı, saç, sakal tıraşıyla ve giyim tarzıyla takipçilerini şaşırttı.

Tarzını değiştiren şarkıcıya sosyal medyada yorum yağdı. Türkmen'e, "Bu sakal ne kral yapma ya", "Bu hal ne abi", "Abi ne yaptın kendine!", "Çok yakışmış bence" gibi yorumlar yapıldı.









