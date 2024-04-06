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Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen imaj yeniledi! Yeni hali sosyal medyada gündem oldu: "Abi ne yaptın kendine!"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 17:50
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Gökhan Türkmen imajını değiştirdi. Şarkıcının yeni tarzı sosyal medyada çok konuşuldu.

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen imaj yeniledi! Yeni hali sosyal medyada gündem oldu: "Abi ne yaptın kendine!"

40 yaşındaki ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen bir süredir yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyordu.

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Yeni şarkısıyla birlikte imajında da değişikliğe giden Türkmen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Türkmen'in spor salonundaki paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı, saç, sakal tıraşıyla ve giyim tarzıyla takipçilerini şaşırttı.

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Tarzını değiştiren şarkıcıya sosyal medyada yorum yağdı. Türkmen'e, "Bu sakal ne kral yapma ya", "Bu hal ne abi", "Abi ne yaptın kendine!", "Çok yakışmış bence" gibi yorumlar yapıldı.

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Vitrin


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