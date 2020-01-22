Ünlü sunucu canlı yayında gaz çıkardı!

ABD'de ekrana gelen ve sağlam bir izleyici kitlesi bulunan televizyon programında eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Ünlü sunucunun istem dışı yaptığı hareket çok konuşuldu.

Amerikalı popüler televizyon sunucusu Wendy Williams, program sırasında gaz çıkardı.

Olay sonrası hiçbir şey olmamış gibi programını sürdüren Wendy'nin yaşadığı talihsizliğe rağmen programa devam etmesi, meslektaşları ve izleyicilerden takdir aldı.

55 yaşındaki Williams'ın canlı yayında konuğu ile yaptığı politik konuşma sırasında meydana gelen talihsiz olay sonrası, programı izleyenler Twitter'dan o anların videosunu paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Wenddy'nin programı kesmediği için çok profesyonelce davrandığını söyleyerek kendisine övgü yağdırdılar.

Bazı kullanıcılar ise sevilen sunucuyu alay konusu yaparak dalga geçti. Sunuculuğun yanı sıra kitap yazan, oyunculuk ve radyo şovu yapan iş kadını, sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

2008 yılından beri programını sürdüren Wendy Williams, bu talihsiz olayı yaşayan ilk ünlü kişi değil değil.

Eylül ayında İngiltere'de yayınlanan Got Talent programının jüri üyesi Amanda Holden , jüri üyesi arkadaşı ile tartıştığı sırada aynı talihsizliği yaşamıştı.

48 yaşındaki ünlü sunucu, talihsiz olayı Wendy'den daha farklı karşılayarak, stüdyoyu terk etmişti.



