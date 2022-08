Ünlü yönetmen Peter Jackson’un itirafı şaşırttı! “Yüzüklerin Efendisi’ni unutmak için hipnoz yaptırmayı düşündüm”

Sinema dünyasının kült yapımları arasında gösterilen ‘Yüzüklerin Efendisi‘ üçlemesinin yönetmeni Peter Jackson filmleri izleyemediği için ilginç bir yönteme başvurmayı denediğini söyledi.

“BENİM İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP”

Hollywood Reporter’ın podcast programına katılan Oscar ödüllü yönetmen filmleri hiç bilmeden izleyen hayranlarına özendiğini söyleyerek, “Yüzüklerin Efendisi filmlerini yaptığımızda filmleri hiç sürpriz şekilde izleyemeyecek şansız insan olduğumu düşündüm. Gösterime girdiklerinde beş-altı yıldır içinde kaybolmuştum. Herkes gibi filmleri izleyememek benim için büyük kayıptı. Yüzüklerin Efendisi’ni unutmak için hipnoz yaptırmayı düşündüm. Birinin beni hipnotize etmesini son altı yıldır yaptığım filmleri unutmamı sağlamasını ve oturup filmleri izleyerek tadını çıkarmak istedim. Bu planı hiç gerçekleştirmedim ama Derren Brown’la (Britanyalı mentalist) bu konuyu görüştüm ve bana yapabileceğini söyledi” dedi.

2 Eylül’de gösterime girecek olan Yüzüklerin Efendisi dizisi The Lord of the Rings: Rings of Power’i büyük bir merakla beklediğini dile getiren Jackson, izleyici deneyimi yaşayabileyeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.