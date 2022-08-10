Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Ünlü yönetmen Peter Jackson’un itirafı şaşırttı! “Yüzüklerin Efendisi’ni unutmak için hipnoz yaptırmayı düşündüm”

Ünlü yönetmen Peter Jackson’un itirafı şaşırttı! “Yüzüklerin Efendisi’ni unutmak için hipnoz yaptırmayı düşündüm”

10.08.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzüklerin Efendisi‘ üçlemesinin yönetmeni Peter Jackson filmlerle ilgili her şeyi unutmak için hipnoz yöntemine başvurmayı düşündüğünü itiraf edince herkesi şaşırtmayı başardı. 2011-2013 yılları arasında gösterime giren üçleme dünya çapında yaklaşık 3 milyar dolar hasılat yaparken 10 Oscar ödülü kazanmıştı. Ünlü yönetmen filmleri izleyememekten dert yandı.

Ünlü yönetmen Peter Jackson’un itirafı şaşırttı! “Yüzüklerin Efendisi’ni unutmak için hipnoz yaptırmayı düşündüm”

Sinema dünyasının kült yapımları arasında gösterilen ‘Yüzüklerin Efendisi‘ üçlemesinin yönetmeni Peter Jackson filmleri izleyemediği için ilginç bir yönteme başvurmayı denediğini söyledi.

Yanlış Anlama 2 filmi vizyona girmeden eğlendirmeyi başardı! Sosyal medyada gündem olduYanlış Anlama 2 filmi vizyona girmeden eğlendirmeyi başardı! Sosyal medyada gündem oldu

“BENİM İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP”

kapak1

Hollywood Reporter’ın podcast programına katılan Oscar ödüllü yönetmen filmleri hiç bilmeden izleyen hayranlarına özendiğini söyleyerek, “Yüzüklerin Efendisi filmlerini yaptığımızda filmleri hiç sürpriz şekilde izleyemeyecek şansız insan olduğumu düşündüm. Gösterime girdiklerinde beş-altı yıldır içinde kaybolmuştum. Herkes gibi filmleri izleyememek benim için büyük kayıptı. Yüzüklerin Efendisi’ni unutmak için hipnoz yaptırmayı düşündüm. Birinin beni hipnotize etmesini son altı yıldır yaptığım filmleri unutmamı sağlamasını ve oturup filmleri izleyerek tadını çıkarmak istedim. Bu planı hiç gerçekleştirmedim ama Derren Brown’la (Britanyalı mentalist) bu konuyu görüştüm ve bana yapabileceğini söyledi” dedi.

2 Eylül’de gösterime girecek olan Yüzüklerin Efendisi dizisi The Lord of the Rings: Rings of Power’i büyük bir merakla beklediğini dile getiren Jackson, izleyici deneyimi yaşayabileyeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Filmi gişede başarılı olan Tom Cruise müzikal projesiyle dönüyor! Yeni projesi heyecanlandırdıFilmi gişede başarılı olan Tom Cruise müzikal projesiyle dönüyor! Yeni projesi heyecanlandırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vizyona girmeden eğlendirdi! Sosyal medyada gündem olduVizyona girmeden eğlendirdi! Sosyal medyada gündem oldu
Doktorlar yaşama ihtimali %0 demişti! Son hali şaşırttıDoktorlar yaşama ihtimali %0 demişti! Son hali şaşırttı
''Evliliğimi kurtaran şey seks partileri oldu!''''Evliliğimi kurtaran şey seks partileri oldu!''
Anahtar Kelimeler:
peter jackson yüzüklerin efendisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Hastanede cinsel ilişki skandalı! Mesleğinden oldu

Hastanede cinsel ilişki skandalı! Mesleğinden oldu

İlginizi Çekebilir

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.