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Ünlüler bunu yapıyormuş... Dudakları daha dolgun göstermek için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dolgun dudaklara sahip olmak artık hayal değil! Üstelik bunun için estetik yaptırmanıza da gerek yok. Dudaklarınızın dolgun görünmesini sağlayacak pek çok basit yöntem var. Makyaj hileleri, doğal yöntemler ve çok daha fazlası... Üstelik bu yöntemleri uygulamak sadece birkaç dakikanızı alacak. Sonra gelsin göz alıcı ve dolgun görünümlü muhteşem dudaklar!

Ünlüler bunu yapıyormuş... Dudakları daha dolgun göstermek için...

Daha dolgun dudaklara kavuşmak için açık renk ruj tercih edebilir, dudak kalemi kullanabilirsiniz. Dudağınızda biriken ölü derileri düzenli olarak temizlemeniz de önemli bir faktör. İşte tüm detaylarıyla dudakları dolgun gösteren öneriler...

1. DUDAK KALEMİ KULLANMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN

Dudak kalemi kullanırsanız ufak bir illüzyon yapmış olursunuz ve dudaklarınız olduğundan daha dolgun bir görünüme kavuşur.

İyi bir makyajın en önemli unsuru dudak kalemidir.
Ten renginize uygun bir dudak kalemi edinin.
Dudak kenarlarınızı bu kalemle birlikte çerçeveleyin.
Daha sonra kalemi hafif hafif dağıtın ve dudaklarınıza son derece doğal bir görünüm kazandırın.

2. DUDAKLARINIZA DÜZENLİ OLARAK PEELING YAPIN

Dudağınıza düzenli olarak peeling yapmanız, cildinize peeling yapmanız kadar önemli bir konudur.

Dudaklara peeling uygulamak daha dolgun bir görünüm elde etmenizi sağlar.
Birçok dudak peelingi tarifi bulabilirsiniz ama biz size en etkili olanın tarifini vereceğiz.
2 tatlı kaşığı vazelin içerisine 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyin.
İyice karıştırdıktan sonra dudaklarınıza tahriş etmeden sürterek uygulayın ve dudaklarınızı nemli bir bez yardımıyla silin.

3. DUDAK KONTÜRÜ UYGULAMASI YAPIN

Bu kontür bildiğiniz estetik uygulaması kontürden değil. Tamamen kendinizin uygulayacağı pratik bir kontür işlemi sadece!

Yüze kontür yapılır da dudaklara yapılmaz mı? Yapılır elbette!
Dudak kontürü için 2 pratik yöntem var.
İlki, alt dudağın orta çizgisi boyunca kahverengi dudak kalemi uygulaması yapmak.
İkincisi ise alt dudak çizgisinin teniniz ile kesiştiği noktaya ten renginizden birkaç ton koyu olan bir dudak kalemiyle belirsiz bir çizgi çekmektir.

4. AÇIK RENK RUJLAR KULLANMAYI TERCİH EDİN

Koyu renk rujlar dudaklarınızı dolgun gösterme konusunda yetersizdir, bu yüzden açık nude tonlarını tercih etmeniz gerekiyor.

Mat ya da parlak yapıda olması fark etmez, önemli olan nokta açık renk ruj kullanmanızla ilgilidir.
Ten renginize yakın bir renk seçin ve dolgun dudaklara merhaba deyin!

5. NANE YAĞI KULLANIN

Doğal bir yöntemle devam ediyoruz. Nane yağı, dudaklarınızın dolgun görünmesini sağlama konusunda 1 numara!

Aktardan nane yağı alın.
Makyaj temizleme pamuğuna birkaç damla bu yağdan damlatın.
Dudaklarınıza çok bastırmadan makyaj pamuğunu gezdirin.
Biraz yanma hissi yaşayabilirsiniz, saniyeler içerisinde dolgun dudaklara sahip olacaksınız.

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