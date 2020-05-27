Ünlüler bunu yapıyormuş... Dudakları daha dolgun göstermek için...

Daha dolgun dudaklara kavuşmak için açık renk ruj tercih edebilir, dudak kalemi kullanabilirsiniz. Dudağınızda biriken ölü derileri düzenli olarak temizlemeniz de önemli bir faktör. İşte tüm detaylarıyla dudakları dolgun gösteren öneriler...

1. DUDAK KALEMİ KULLANMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN

Dudak kalemi kullanırsanız ufak bir illüzyon yapmış olursunuz ve dudaklarınız olduğundan daha dolgun bir görünüme kavuşur.

İyi bir makyajın en önemli unsuru dudak kalemidir.

Ten renginize uygun bir dudak kalemi edinin.

Dudak kenarlarınızı bu kalemle birlikte çerçeveleyin.

Daha sonra kalemi hafif hafif dağıtın ve dudaklarınıza son derece doğal bir görünüm kazandırın.

2. DUDAKLARINIZA DÜZENLİ OLARAK PEELING YAPIN

Dudağınıza düzenli olarak peeling yapmanız, cildinize peeling yapmanız kadar önemli bir konudur.

Dudaklara peeling uygulamak daha dolgun bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Birçok dudak peelingi tarifi bulabilirsiniz ama biz size en etkili olanın tarifini vereceğiz.

2 tatlı kaşığı vazelin içerisine 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyin.

İyice karıştırdıktan sonra dudaklarınıza tahriş etmeden sürterek uygulayın ve dudaklarınızı nemli bir bez yardımıyla silin.