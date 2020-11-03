Ünlüler kullanıyor! Selülit gidermek için elma sirkesi ve...

Pek çok kadını rahatsız eden selülit özellikle yaz mevsimi yaklaşırken en çok çare aranan sorunlardan biri. Kadınlar selülitsiz bir vücut için masajdan ilaca, kremden diyete pek çok reçeteye başvuruyor. Selülitten kurtulmanın sihirli bir yolu olsa güzel olmaz mıydı? Belki tamamen çözüm değil ama selülit görüntüsünü azaltmak için evde yapılabilecek pek çok tarif var. İşte bazıları…

SELÜLİTTEN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI

1. SELÜLİTTEN KURTULMAK İÇİN ELMA SİRKESİ MUCİZESİ

Elma sirkesinin şifasından selülitlerden kurtulmak için de faydalanabilirsiniz. Çeşitli mineraller içirin elma sirkesindeki bileşenler selilüt görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Bir ölçü elma sirkesine 2 ölçü su ve birkaç damla bal koyup karıştırın ve selülitli bölgelere masaj yapın ve yarım saat bekletip yıkayın. Bunu günde 2 kez yapabilirsiniz.

2. SELÜLİTE KAFEİNLE SAVAŞ AÇIN

Kahvedeki kafeinin cildi sıkılaştırma etkisi olduğunu biliyor muydunuz? 1/4 fincan kahve telvesini 3 yemek kaşığı esmer şeker ve 2 yemek kaşığı eritilmiş hindistancevizi yağı ila karıştırıp macun haline getirin. Selülitli bölgeye uygulayarak bir fırçayla masaj yapın. Kalan macunu kavanozda saklamayı unutmayın. En iyi sonuç için haftada 2-3 kez ve en az 1 ay uygulayın.