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Ünlülere bir de böyle bakın! Bu benzerliklere çok güleceksiniz

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 09:21 | Son Güncelleme

Zaman zaman ortaya çıkan benzerlikler hafızalarda yer edecek kadar güçlü olabiliyor. Bu benzerlikleri gördüğümüz kişiler her daim göz önünde olan ünlüler olunca daha da ilgi çekici hale geliyor. Peki sizce ünlüler bu kez kime benziyor?

İddia ediyoruz, ünlülere hiç bu noktadan bakmadınız! Bunu söylerken de İbrahim Tatlıses ile Edis'in tıpa tıp benzediği kareden bahsetsek sanıyoruz birazdan karşılaşacağınız fotoğrafların sizde oluşturacağı etkiyi özetlemiş oluruz. İşte görünce bir süre etkisinde kalacağınız o benzerlikler...

1 / 14

Parmak ile Murat Şef
2 / 14

Kerimcan Durmaz, Bülent Ersoy ile Spirited Away
3 / 14

Mabel Matiz ile Ahsen Tv'nin şahsına münhasır sunucusu
4 / 14

Serenay Sarıkaya ile Arif 216
5 / 14

Burhan Altıntop ile Deadpool
6 / 14

Nilgün Bodur ile Samet Aybaba
7 / 14

İsmail YK ile Burak Özçivit
8 / 14

Conor Mcgregor ile 'Çekme' Reis
9 / 14

Sayın Fok ile Patates
10 / 14

Müslüm Gürses, Yunus Bülbül ile Leon
11 / 14

Hulk ile Can Yaman
12 / 14

Loris Karius ile Zor Durumda Kalmış Bayram Çocuğu
13 / 14

İbrahim Tatlıses ile Edis
14 / 14

Hande Yener ile Aquaman
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Anahtar Kelimeler:
ünlü Benzerlik komik

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