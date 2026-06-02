Bilim açıkladı: Kısırlığın nedeni ağzınızda saklı olabilir!

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, ağız sağlığı ile kadın doğurganlığı arasında önemli bir bağlantı olabileceğini ortaya koydu. Uzun süreli ağız iltihabının yalnızca diş ve diş eti sağlığını değil, üreme sistemini de etkileyebileceği belirtildi. İşte araştırmanın detayları…

Sedef Karatay Bingül

Çalışmada, kronik ağız iltihabının kadın doğurganlığı üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmacılar, sürekli devam eden iltihaplanmanın yumurtalık fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebileceğini ve doğurganlık oranlarını azaltabileceğini tespit etti.

YUMURTA KALİTESİ DÜŞEBİLİYOR

Çalışmada elde edilen bulgulara göre ağızdaki kronik iltihap, yumurtalık dokusunda hasara neden olabilir. Bu durumun yumurta kalitesini düşürdüğü ve gebelik şansını azaltabileceği ifade edildi. Araştırmacılar, iltihaplanmanın bağışıklık sistemi üzerinden üreme organlarına kadar uzanan etkiler oluşturduğunu belirtti.

Diş implantı bulunan fareler üzerinde yapılan deneylerde, kronik iltihabın bağışıklık sisteminden yumurtalıklara ulaşan bir yanıtı tetiklediği görüldü. Bunun sonucunda sitokin adı verilen inflamatuar proteinlerin seviyelerinde artış yaşandı. Artan sitokinler ise yumurtalık dokusunda oksidatif hasara yol açarak doğum oranlarının düşmesine neden oldu.

HÜCRESEL DÜZEYDE YAŞLANMA BELİRTİLERİ GÖRÜLDÜ

Journal of Dental Research dergisinde yayımlanan çalışmanın kapsamında olgunlaşmamış yumurta hücrelerinde de dikkat çekici değişiklikler gözlendi. Bilim insanları, bu hücrelerde üreme yaşlanmasına benzer DNA hasarları ve yapısal değişiklikler meydana geldiğini belirledi. Bu bulgular, ağız sağlığının üreme kapasitesi üzerindeki etkisinin hücresel düzeyde de hissedilebileceğini gösterdi.

"SADECE AĞIZLA SINIRLI BİR SORUN DEĞİL"

Çalışmanın baş araştırmacısı Prof. Michael Klutstein, iltihaplanmanın genellikle lokal bir sorun olarak değerlendirildiğini ancak sonuçların çok daha geniş etkiler yaratabileceğini söyledi. Klutstein, "İltihaplanma genellikle lokalize bir yanıt olarak düşünülür. Ancak bulgularımız, üreme sistemine kadar uzanan sistematik sonuçlara sahip olabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"KADIN KISIRLIĞINDA YETERİNCE TANINMAYAN BİR FAKTÖR"

Araştırmacılar, ağız sağlığının kadın kısırlığında yeterince dikkate alınmayan faktörlerden biri olabileceğini vurguladı. Uzmanlar, özellikle kronik diş eti hastalıkları ve ağız içi iltihapların erken teşhis ve tedavisinin, genel sağlık kadar üreme sağlığı açısından da önem taşıdığına dikkat çekti.

