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Ünlülerin sosyal medya kazancı dudak uçuklattı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 12:24 | Son Güncelleme

Ünlüler camiasında yüksek gelirleriyle nam salan ünlüler, şimdilerde sosyal medya sayesinde servetine servet katıyor.

İşte ünlülerin tek paylaşımıyla kazandığı duyanları hayrete düşüren meblağlar...

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Kendall Jenner

Kendall Jenner
Takipçi: 95M
2 / 18

Paylaşım başına kazandığı para: 500,000 $
3 / 18

Lionel Messi

Lionel Messi
Takipçi: 97M
4 / 18

Paylaşım başına kazandığı para: 500,000 $
5 / 18

Neymar da Silva Santos Junior

Neymar da Silva Santos Junior
Takipçi: 102M
6 / 18

Paylaşım başına kazandığı para: 600,000 $
7 / 18

Justin Bieber

Justin Bieber
Takipçi: 102M
8 / 18

Paylaşım başına kazandığı para: 630,000 $
9 / 18

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson
Takipçi: 115M
10 / 18

Paylaşım başına kazandığı para: 650,000 $
11 / 18

Beyonce Knowles

Beyonce Knowles
Takipçi: 117M
12 / 18

Paylaşım başına kazandığı para: 700,000 $
13 / 18

Kim Kardashian West

Kim Kardashian West
Takipçi: 117M
14 / 18

Paylaşım başına kazandığı para: 720,000 $
15 / 18

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Takipçi: 141M
16 / 18

Paylaşım başına kazandığı para: 750,000 $
17 / 18

Kylie Jenner

Kylie Jenner
Takipçi: 114M
18 / 18

Paylaşım başına kazandığı para: 1 Milyon $
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Anahtar Kelimeler:
ünlü zengin sosyal medya

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