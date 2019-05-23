UNRWA'nın mali açığı 200 milyon dolara ulaştı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) bütçesindeki mali açığın 200 milyon dolara ulaştığı açıklandı.

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl, ajansın Gazze ofisinde düzenlediği basın toplantısında, bazı tarafların UNRWA'yı uluslararası meşruiyetten soyutlamaya çalıştığını belirterek, ancak buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Ajansın bütçesindeki mali açığın 200 milyon dolara ulaştığını kaydeden Krahenbulh, "Saldırılara ve eleştirilere maruz kalacağımızı biliyoruz ancak BM tarafından görevlendirildiğimiz gibi Filistinli mültecilere hizmet sunmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman mültecilerin meşruiyetinin yok edilmesi yönündeki girişimlere fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Geçen yıl UNRWA'daki mali krizi aşabilmek için 42 ülke ve kuruluştan yardım aldıklarına işaret eden Krahenbulh, UNRWA'nın Filistinli mültecilere hizmet vermeyi sürdürebilmek için mali destek arayışında olduğunu vurguladı.

Yaklaşık bir milyon Filistinli mültecinin UNRWA'dan gıda yardımı aldığını aktaran Krahenbulh, bu yardımlara devam edebilmek için donör ülkelerle temas halinde olduklarını ifade etti.