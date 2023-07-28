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  4. Unutkanlık sorunu olanlar dikkat! Meğer B12 depolarını zirveye çıkaran tek besin oymuş

Unutkanlık sorunu olanlar dikkat! Meğer B12 depolarını zirveye çıkaran tek besin oymuş

28.07.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutkanlık günümüzün en sık rastlanan sorunlarından biri. B12 vitamini eksikliği birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Uzmanlar unutkanlıktan şikayet edenlere tavsiyelerde bulundu. Hatta bazı besinler, deyim yerindeyse vücutta B12 iğnesi etkisi gösteriyor. İşte doktorların önerdiği besinler...

Unutkanlık sorunu olanlar dikkat! Meğer B12 depolarını zirveye çıkaran tek besin oymuş

Unutkanlık sorununu sıklıkla yaşayan kişiler Azheimer konusunda evham yapabiliyor. Oysa B12 eksikliği olanlar ilk önce beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeli. Uzmanlar birçok besin kaynağından B12 vitamini elde edilebileceğini vurguluyor. İşte, en güçlü B12 vitamini kaynakları...

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UNUTKANLIK SORUNUNU ORTADAN KALDIRAN BESİNLER

Et, süt, yumurta gibi besinler B12 vitamini yönünden zengindir. Kırmızı et, balık, yumurta, süt, yoğurt, peynir ve kefir uzmanların önerdiği besinler arasında yer alıyor.

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CİĞER VE USKUMRU B12 EKSİKLİĞİ YAŞAYANLAR İÇİN BİREBİR

Bilhassa ciğer ve uskumru tüketimi B12 açısından oldukça faydalıdır. Kabuklu deniz ürünleri ve beyin böbrek gibi sakatatlar da bol miktarda B12 vitamini içeriyor.

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60-70 gramlık orta boy bir yumurta günlük B12 vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 25-30'unu ihtiva ederken, günlük kolesterol ihtiyacının yüzde 60'ını içinde barındırır.

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Uskumru ve ton balığı gibi balıklar ise, diğer hayvansal gıdalara göre daha sağlıklı biçimde B12 vitamini ihtiyacını karşılar.

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ÇOK TÜKETMEK KOLESTROLÜ ARTIRABİLİR

B12 vitaminini için bir şey yerken kolestrol faktörünü göz önünde bulundurmak gerekli. Uzmanlar, bahsi geçen besinlerin dengeli ve sınırlı miktarlarda tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

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