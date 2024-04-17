Uraz Kaygılaroğlu'nun sergi için verdiği pozlara tepki yağdı! Sosyal medyada olay yarattı

Sosyal medya, ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozları konuşuyor. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti haberleri, toplumun kanayan yarası olmaya devam ederken Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlar sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAFLARI

Kaygılaroğlu'nun olay yaratan pozları, sanatçı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği öğrenilirken sosyal medyada hızla yayılan o fotoğraflar tepkiye yol açtı.

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Uraz Kaygılaroğlu, sergiden bir fotoğrafı da "Yolun açık olsun" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Sayna Soleimanpour paylaştığı bir videoda da fotoğrafların çekim sürecinden Uraz Kaygılaroğlu ile olan görüntüleri yer aldı.

2019 yılında Melis İşiten ile olan evliliğini sonlandıran Uraz Kaygılaroğlu, bir süre önce Sayna Soleimanpour ile yeni bir aşka yelken açmıştı.







