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Ürdün ordusu: Suriye sınırında 27 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü

27.01.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordudan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı altında sınırı geçmeye çalışan kaçakçıların "silahlı gruplar'' tarafından desteklendiği ve bu kişilerden bazılarının Suriye topraklarına kaçtığı belirtildi.

Ürdün ordusu: Suriye sınırında 27 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü

Ürdün ordusu, Suriye'den sınırı geçmeye çalışan 27 uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı altında sınırı geçmeye çalışan kaçakçıların "silahlı gruplar'' tarafından desteklendiği ve bu kişilerden bazılarının Suriye topraklarına kaçtığı belirtildi.

Açıklamada, askerlerin çatışmalar sonrasında "büyük miktarda" uyuşturucu ele geçirdiği aktarıldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı kuruluş, Süveyde kırsalında iki sınır köyünde sınır muhafızlarıyla uyuşturucu kaçakçıları arasında Salı gecesi çatışmalar yaşandığını duyurdu.

'Demir yumruk'

Ürdün ordusu, ulusal güvenliği tehdit eden sızmalar ya da kaçakçılık girişimlerine "demir yumrukla" karşılık vereceğini söylüyor.

Ordunun açıklamasında, bu ayın başlarındaki çatışmalarda bir subayın öldürülmesinden sonra angajman kurallarının değiştirildiği aktarıldı.

Yeni angajman kuralları, Ürdün'e son dönemde çok yüksek miktarda Captagon logolu amfetamin tabletlerinin sokulmasından duyulan kaygıyı yansıtıyor.

Lübnan İçişleri Bakanı Bassam Mawlawi, 7 ton çay kutusu içinde saklanmış captagon tabletlerinin Salı günü ele geçirilmesinin ardından basın toplantısında konuştu

Captagon, Orta Doğu genelinde yaygın olarak kullanılıyor. Suriye'deki militanlar da bu ilacın korkularını yenmelerine yardımcı olduğunu söylüyor.

Captagon'un Orta Doğu ve özellikle Körfez ülkelerinde zengin gençler arasında çok tüketildiği belirtiliyor.

Yetkililer kaçakçılığın artmasında Hizbullah'ı sorumlu tutuyor

Bölgede ele geçirilen Captagon tabletlerinin çoğunun Suriye ve Lübnan kaynaklı olduğu vurgulanıyor.

Ürdünlü yetkililer, kaçakçılığın artmasından, Suriye hükümetinin denetimindeki güneyde faal olan Hizbullah'ı ve İran destekli milis gruplarını sorumlu tutuyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Süveyde'nin Hizbullah'ın uyuşturucu kaçakçılığının merkezi haline geldiğini ve kaçakçıların Suriye askerleri tarafından desteklendiğini söylüyor.

Hizbullah suçlamaları reddediyor.

Suriye hükümeti, Captagon üretiminin engellenmesi için elinden geleni yaptığını belirtiyor.

Ürdün ordusu: Suriye sınırında 27 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü

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