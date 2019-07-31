HABER

Ürdünlü sendikalardan Kushner'in ziyaretine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 23:50 | Son Güncelleme

Ürdünlü sendikalardan Kushner'in ziyaretine tepki

AMMAN (AA) - Ürdün'deki sendikalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in Ürdün ziyaretine tepki gösterdi.

Ürdün'deki 15 sendika tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Kushner'in Kral 2. Abdullah ile görüşmek üzere Ürdün'e gelmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüzyılın Anlaşması kesinlikle kabul edilmeyecek. Başkenti Kudüs olan Filistin, Filistinlilerin dışında başkalarının vatanı olmayacak. Ürdün alternatif bir vatan değildir. Kudüs'e ve kutsal mekanlara dokunmak kırmızı çizgidir."

Siyonist düşmana karşı tek vücut olunması çağrısı yapılan açıklamada, bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme çabaları kınanarak, yaşananlar karşısında İslam ve Arap dünyasının sessizliğinin İsrail tarafından yürütülen acımasız saldırganlığın artmasına neden olduğu vurgulandı.

Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak Ürdün'e giden ve Kral Abdullah ile Amman’da bir araya gelen Kushner, ardından İsrail'i ziyaret etti. Kushner'in Fas, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) de ziyaret etmesi bekleniyor.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

PARTNERÜnlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?Ünlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?
Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrikErdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jared Kushner kınama Sendikalar Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

İstanbul Şirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu

İstanbul'da korkutan patlamalar!

Mahalleyi karıştıran kaza! Facia: Çocuk parkına daldı

Mahalleyi karıştıran kaza! Facia: Çocuk parkına daldı

31 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 3 milyon TL devretti!

31 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

31 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.