Üreme tıbbında yeni umut

Trombositten zengin plazma tedavisi (PRP), rahim duvarı ince, yumurta rezervi azalmış ya da tüp bebek uygulamasında tekrarlayan başarısızlıklarda yeni bir heyecan oluşturdu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Dilek Aslan, trombositten zengin plazma tedavisinin (PRP), rahim duvarı ince, yumurta rezervi azalmış ya da tüp bebek uygulamasında tekrarlayan başarısızlıklarda hastalara sunulan önemli bir seçenek haline geldiğini söyledi. Hormonal değerleri çok düşük olan hastalarda PRP uygulamasından sonra düzelme saptandığını belirten Op. Dr. Aslan, “Bu yöntemle daha kaliteli yumurta, daha kaliteli embriyo elde edildiğine, tüp bebek uygulamasının başarısını artırdığına dair olumlu bulgular var. Bu umudu biz de hastalarımıza sunuyoruz” dedi.

Doğurganlık yaşı 30’lu yaşlardan sonra düşüşe geçiyor

Kişinin kendi kanından hazırlanan ve iyileşmeyi uyarmak ve düzenlemek için kullanılan PRP (Platelet Rich Plasma-Trombositten Zengin Plazma) tedavi yöntemi dermatoloji, plastik cerrahi ve ortopediden sonra jinekoloji ve takiben üreme tıbbı alanında da kullanılmaya başlandı. PRP’nin çeşitli nedenlerle evlat sahibi olmak isteyen kadınlar için değerli bir seçenek, yeni bir umut olduğunu belirten İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Jinekolog Aslan, yöntemle ilgili önemli bilgiler verdi. Kadın doğurganlık çağının 30’lu yaşlardan sonra düşüşe geçtiğini, kadınlarınsa giderek daha ileri yaşlarda evlenip çocuk sahibi olmaya karar verdiğini belirten Op. Dr. Alsan, "Yumurta ve embriyo kalitesi ve dolayısıyla gebelik oranı yaşla birlikte azalmakta, ‘Yumurtalık yaşlanması’ kavramı eğitim veya kariyer gibi nedenlerle anne olmayı geciktiren kadınlar için dezavantaj haline gelmektedir" şeklinde konuştu.