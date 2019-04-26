Urla’da enginar coşkusu

Üç gün sürecek Uluslararası 5. Urla Enginar Festivali, coşkulu bir kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Uluslararası 5. Urla Enginar Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Pazar günü sona erecek festival, Urla’da eğitim kazası nedeniyle hayatını kaybeden Şehit Astsubay Hüseyin Bulut’a saygı duruşu ile başladı. Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Murat Bakan, Ednan Arslan, Tacettin Bayır ve Sevda Erdan Kılıç, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival açılışında konuşma yapan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, “Urla’mız, hem bir tarım kenti, billur sahilleriyle, tertemiz plajlarıyla bir turizm kenti, aynı zamanda bir tarih, kültür ve sanat kenti” dedi.

"Çiftçimize, topraklarımıza, üretimimize sahip çıkıyoruz" Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, “Bu hikayenin içinde çapa yapmaktan nasır tutmuş elleriyle çiftçileri var. Günlerdir dikiş dikmekten gözleri yorulmuş emektar kadınları var. Bu bir Urla hikayesi. Mustafa Kemal Atatürk’ün de bizlere öğrettiği gibi ’ülke kalkınması yerelden başlar’. 5 yıldır emek verilen bu etkinlik aynı zamanda Urla’nın kalkınması, üreticilerinin kazançlarını arttırması adına yapılan bir etkinliktir. Bu muhteşem coğrafya, binlerce yıldır bizlere yarım adaya özgü çok özel tarım ürünlerini armağan ediyor. Bu bereketli topraklar bizlere zeytini armağan ediyor, hurma zeytini sunuyor. Enginarı, kınalı bamyayı, üzümü, susuz kavunu, çileği, domatesi, kuş konmazı, biberi çok çeşitli otları hediye ediyor. Böylesine zenginliği yaşarken bizler de kooperatiflerimize sahip çıkıyoruz. Bu sayede çiftçimize, topraklarımıza, üretimimize sahip çıkıyoruz. Ülkemizi kalkındıracak olan uygulamanın üretim ekonomisi olduğu aşikar bir zamanda bizler, ürünlerimizi ithal etmek yerine atalarımızdan öğrendiğimiz gibi üretmeye, daha çok üretmeye devam edecek ve çiftçilerimizi üretime teşvik edecek çalışmalara daha çok ağırlık vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. Urla’nın gastronomi turizmine sahip olduğunu dile getiren Oğuz, gastronomi turizmi sayesinde Urla’da yılın 12 ayında da konuklarını ağırladıklarını ve esnafın kalkınması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

"Tarıma ve üreticiye büyük önem veriyoruz"

"Urla Enginar Festivali, yarım adaya can veren, heyecan katan bir etkinlik haline geldi" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da şöyle konuştu: “Festivaller hem dönemlik hareketlenme sağlayarak yapıldığı bölgenin turizm potansiyelini artırıyor, hem de kırsaldaki üreticinin kabuğunu kırarak dünyaya açılmasını sağlayan bir tanıtım fırsatı doğuruyor. Ünü artık İzmir sınırlarını aşan Enginar Festivali bu alanda çok başarılı bir örnek. Sadece Urla değil, Karaburun’dan Bayındır’a, Seferihisar’dan Kemalpaşa’ya tüm İzmir’in kırsal mirasını geleceğini taşıyacak önemli adımlar atacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma ve üreticiye büyük önem veriyoruz. Sadece kentimizin değil Türkiye ekonomisinin kurtuluşunun da tarıma ve üretime bağlı olduğunu çok iyi biliyoruz."

"Umut verici"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Urla çok farklı yerlerden göç almış bir bölge. Bu da dolayısıyla yemek kültürüne yansıyor. Üniversite de öğrencilerimiz birçok köyde bu yemek kültürünü konu aldılar. Enginar Festivali de bu bağlamda çok önemli. Enginar Urla ile bilinen bir tarım ürünü. Bizler de Urla Belediyemizle bu değerli ürünün festivalini yapmak istedik. 5 yıldır düzenleniyor. Her geçen yıl üzerine koyarak gelişmesi bizleri çok mutlu ediyor. Tarım alanlarının artması da bizler için umut verici. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.