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Üs bölgesinin sosyal tesise dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde daha önce güvenlik güçlerince üs bölgesi olarak kullanılan bin 500 rakımdaki tepede yapımına başlanan sosyal tesisin inşaatı devam ediyor - İçerisinde olimpik havuz, restoran, fırın, dinlenme alanları ve seyir tepesinin bulunduğu tesisin tamamlanmasıyla şehrin ve bölgenin doğal güzellikleri izlenebilecek - Belediye Başkan Vekili Necmi Alkan: "Daha önce Çukurca'mızda böyle sosyal tesisler yoktu. Bundan sonra halkımız daha güzel zaman geçireceği bir tesise sahip oldu"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde daha önce güvenlik güçlerince üs bölgesi olarak kullanılan bin 500 rakımdaki tepede yapımına başlanan sosyal tesisin inşaatı sürüyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile huzurun hakim olduğu ilçede, sosyal ve kültürel alanda önemli projeler de hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, önceki yıllarda ilçenin güvenliğini sağlamak üzere güvenlik güçlerince kullanılan Bayrak Tepe Üs Bölgesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediyenin ortak çalışması ile tam donanımlı bir sosyal tesis inşa ediliyor.

İçerisinde olimpik havuz, restoran, fırın, dinlenme alanları ve seyir tepesinin bulunduğu tesisin tamamlanmasıyla bin 500 rakımda şehrin ve bölgenin doğal güzellikleri izlenebilecek.

Belediye Başkan Vekili Necmi Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede güzel bir proje yürüttüklerini söyledi.

Projenin hayata geçirileceği alanın daha önce güvenlik güçlerince kullanıldığını anımsatan Alkan, "Burası şimdi halka kazandırılacak güzel bir sosyal tesis oldu. Bu da halkımızı mutlu ediyor. Daha önce Çukurca'mızda böyle sosyal tesisler yoktu. Bundan sonra halkımız daha güzel zaman geçireceği bir tesise sahip oldu. Projeyi en kısa zamanda faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. '' dedi.

İnsanların çocuklarını gezdireceği ve güzel zaman geçireceği bir mekan inşa edeceklerini ifade eden Alkan, "Çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal tesisimizin içerisinde güzel bir olimpik havuz, yanında çocuk havuzu, kamelyalar, restoranımız, fırın ve seyir tepesi var. Burası Çukurca'ya hakim bir yer olduğu için vatandaşlarımız oturup ilçenin her tarafını izleyecek.'' sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayrak Tepe Üs Bölgesi Çukurca Hakkari

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