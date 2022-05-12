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Uşak Valisi Turan Ergün kimdir? Turan Ergün ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Valisi Turan Ergün, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Uşak Valisi Turan Ergün kimdir? Turan Ergün ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Uşak Valisi Turan Ergün kimdir? Turan Ergün ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Uşak Valisi Turan Ergün, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Uşak Valisi Turan Ergün kimdir? Turan Ergün ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

UŞAK VALİSİ TURAN ERGÜN KİMDİR?

Turan Ergün, 1967 yılında Sinop'ta doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

TURAN ERGÜN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1992 yılında Samsun Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi. Kütahya Çavdarhisar, Muş Varto ve Yozgat Akdağmadeni Kaymakamlıklarında bulundu. 2002 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2003 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine, 2016 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına atandı. İçişleri Bakanlığınca inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere 1994 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye, 2009 yılında da 6 ay süreyle ABD'ye gönderildi.

2008 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünden Yüksek Lisans, 2013 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden doktora derecesi aldı.

10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Turan Ergün, şu an Uşak Valisidir.

Turan Ergün, evli ve 1 çocuk sahibi olup, İngilizce bilmektedir.

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