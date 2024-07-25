Yeni görüntüler ortaya çıktı! AK Parti Bilecik vekili Halil Eldemir, DEM Partili Ali Bozan'ı adeta yere serdi

Meclis dün akşam hiç olmadığı kadar gergindi! TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri sırasında AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Gerginlik üzerine birleşime ara verildi.

DEM PARTİLİ İSMİ YERE SAVURDU

AK Partili Adil Karaismailoğlu'nun DEM Partili Ali Bozan'a yumruk atma görüntülerinin ardından bir yeni görüntü daha ortaya çıktı. Görüntülerde AK Parti Bilecik vekili Halil Eldemir'in, DEM Partili Ali Bozan'ı adeta yere serdiği anlar yer aldı.

Dün akşam AK Parti vekillerle Dem Partili vekiller arasındaki arbededen sonra gece yarısı İYİ Partili vekillerle MHP'li vekiller arasından da arbede yaşanmıştı.