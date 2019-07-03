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Uşak'ta gölete giren kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

Uşak'ta gölete giren kişi boğuldu

Uşak'ta serinlemek için gölete giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, dün, serinlemek amacıyla merkeze bağlı Bozköy'de bulunan gölete giren Serhat Kaya (28), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışmaları başlattı. Sonuç alınamayınca olay yerine çağrılan İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanına bağlı polis dalgıçlar suda arama yaptı.

Polis dalgıçlar bu sabah Kaya'nın cesedine ulaştı.

Arama çalışmalarını takip eden Kaya'nın yakınları acı haber üzerine gözyaşı döktü.

Evli ve 2 çocuk babası Kaya'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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