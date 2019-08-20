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Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 13:15 | Son Güncelleme

Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Hatay'dan İzmir'e giden Oğuz Reyhanoğlu'nun (29) kullandığı 31 ABM 624 plakalı otomobil, Hamamboğazı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Otomobilde sıkışan Cansu Demirkol (23), itfaiye ekibince çıkarıldı.

Yaralanan sürücü Reyhanoğlu ve Demirkol, ambulansla hastaneye götürüldü.

Cansu Demirkol'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Banaz Emniyet itfaiye Jandarma Kaza yaralı

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