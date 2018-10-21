Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabı açıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Biz 'Kararlıyız. Bunu meydana çıkaracağız.' dedik. Şimdi bu konuyla ilgili açıklamalarımı inşallah salı günü grup toplantısında yapacağım. Çünkü burada adaleti arıyoruz. Bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Sıradan atılan bazı adımlarla değil. Bütün çıplaklığıyla... 15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Bunları salı günü çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda anlatacağım." dedi. Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattının İkinci Etabının açılış törenindeki konuşmasında, 1. ve 2. Dünya savaşlarında kurulan dengelerin bozulmaya başlandığı ve dünyanın yeniden yapılandığı bir süreçte olduklarını belirterek, Türkiye'nin bu dönemde istikrarını korumasının önemine işaret etti. Türkiye'nin ileriye doğru her hamlesinde istikrarsızlığa sürüklenmek istendiğini vurgulayan Erdoğan, "Hamdolsun, bu defa aynı tuzağa bizi düşüremediler. 2008'de de yaptılar. Ama gereken cevabı aldılar. AK Parti döneminde oynanan tüm oyunlara rağmen kesintisiz bir şekilde 16 yıldır ülkemizi hedeflerine doğru ilerletmeyi başardık. Geçmişin eksiklerini telafi etmekle kalmadık, geleceğin de alt yapısını kurduk. Şimdi, bu alt yapı üzerinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme aşamasındayız." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'ye yönelik saldırıların şiddetinin giderek arttığını belirterek, şöyle devam etti: "Mahiyette de değişiyor. İşte en son Cemal Kaşıkçı olayındaki hassasiyetler...Biz 'Kararlıyız. Bunu meydana çıkaracağız.' dedik. Şimdi bu konuyla ilgili açıklamalarımı inşallah salı günü grup toplantısında yapacağım. Çünkü burada adaleti arıyoruz. Bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Sıradan atılan bazı adımlarla değil. Bütün çıplaklığıyla... 15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Bunları salı günü çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda anlatacağım. Orada bunların detayına gireceğim. Dünya şu anda kimi nasıl konuşuyor, hepsine bakacağız." - "Ana muhalefet terör örgütüyle seçimlere hazırlanıyor" Eskiden vesayet eliyle yürütülen kampanyaların şimdi ana muhalefet ve bölücü örgütün ittifakına havale edildiğini dile getiren Erdoğan, "Şu anda ana muhalefet, bölücü terör örgütüyle el ele, kol kola Mart seçimlerine hazırlanıyor. Görüyorsunuz değil mi? CHP'ye gönül veren kardeşlerim, hala bu CHP'ye oy mu vereceksiniz? Bu terör örgütüyle el ele, kol kola olan CHP'ye oy mu vereceksiniz? HDP'ye oy veren kardeşlerim, sizler de hala bu terör örgütünün yardakçısı olan bu siyasi partiye oy mu vereceksiniz? Yazıktır, günahtır. Siz hizmete mi, bu terörü destekleyenlere mi? Benim Kürt kardeşlerimin kızlarını, çocuklarını Kandil dağına kaçıranlara mı oylarınızı vereceksiniz?" değerlendirmelerinde bulundu.

Erdoğan, eskiden, birkaç milyar dolarla yapılan ekonomik manipülasyonların şimdi daha büyük rakamlarla yürütüldüğünü belirterek, eskiden alt düzeyde seslendirilen niyetlerin şimdi en üst seviyede dile getirildiğini kaydetti. Eskiden diplomasi, siyasetin ve hukukun içinde kotarılan işlerin şimdi aleni olarak gerçekleştirildiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskiden masada, sahada görmezden gelinen bir devlettik. Şimdi her yerde bulunduğumuz için denklemlerin ana aktörü ülkelerden biri haline geldik. Türkiye olarak bir üst lige çıktık. Ama asıl bulunmamız gereken yere henüz ulaşmadık. Ne zaman dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girersek işte o zaman asıl yerimize kavuşmuş olacağız. Bunun için çok çalışıyoruz. Bir yandan sınırlarımızın içinde ve dışında güvenliğimizi sağlamanın peşindeyiz. Cerablus'ta, Afrin'de, İdlib'te biz varız. Dolayısıyla bütün mağdur, mazlum kardeşlerimizin yanında biz varız. Bay Kemal, Suriyeli kardeşlerimizi tekrar buradan çıkarmanın hesabını yapıyor. Bay Kemal, hatalarıyla eksikleriyle onlar bizim kardeşlerimiz. Biz onlara senin baktığın gibi bakmayacağız. Biz onlara kardeş ve muhacir nazarıyla baktık, öyle bakacağız. Ama senin yaşamın başka. Senin tarzın başka. Biz öyle değiliz. Bombalardan kaçıp gelenlere biz gönlümüzü açtık. Senin insaf dilinde, vicdan anlayışında bunların hiçbiri yok. Biz eğitimimizle, sağlığımızla, ulaşımımızla, sanayimizle, teknolojimizle, alt yapımızla, üst yapımızla velhasıl her alanda hedeflerimize uygun bir seviyeye gelmeye çalışıyoruz."

Erdoğan, yürüdükleri yolun, taşlarla, dikenlerle ve tuzaklarla dolun olduğunu bildiklerini aktararak, bunca yıldır bütün zorlukların üstesinden milletle beraber geldiklerini söyledi. Havalimanı sayısını 25'ten 56'ya, üniversite sayısını 76'dan 206'ya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, üniversitesiz il kalmadığını kaydetti. - Mart 2019 seçimleri Erdoğan, demokrasilerde her seçimin bir yol ayrımı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Milletimiz 16 yıldır her yol ayrımında tercihini gelişmiş demokrasiden ve kalkınmadan yana kullandı. 24 Haziran'da yeni yönetim sistemimizin ilk Cumhurbaşkanı olarak şahsıma teveccüh gösteren milletimiz, bize 'Durmak yok, yola devam.' dedi. Şimdi önümüzde bir seçim daha var. 2019 Mart'ında bu defa mahalli idarelerde, belediyelerde yetki almak için tekrar milletimizin karşısına çıkacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1994'te başladığımız hizmet yolculuğunu çeyrek asra yakın bir süredir farklı isimler vasıtasıyla devam ettiriyoruz. Böylesine büyük bir şehrin toplarlanmasının kolay olmadığını en iyi sizler takdir edersiniz. Ben bugün karşımda şu katılımı görünce Rabb'ime hamd ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu demektir ki şu kalan 5 ay içerisinde çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. Yeniden inşallah İstanbul başta olmak üzere ilçelerimizde AK Parti'yle beraber 'Yola devam.' diyeceğiz. Buna hazır mıyız?"

İstanbul'un temizliğinden havasına, sosyal hizmetlerine kadar temel problemlerin büyük ölçüde halledildiğini dile getiren Erdoğan, hayata geçirilen dev yatırımlarla şehrin marka değerinin küresel çapta arttığını ifade etti. Erdoğan, sırada İstanbul'u kültür-sanat, finans gibi alanlarda dünyanın bir numarası haline getirecek projelerin olduğunu anlatarak, şahsının, kabinedeki bakanların ve belediye başkanlarının el ele vererek İstanbul'u yükselteceğini kaydetti. İstanbul markasını hak ettiği yere ulaştırmak için hayata geçirilecek çok projeleri, yapacak çok işleri ve dökecek çok terleri olduğuna vurgu yapan Erdoğan, İstanbul'dan destek ve yetki istedi. Erdoğan, ilk günkü heyecanla, çeyrek asırlık tecrübeyle İstanbul'a hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek, Üsküdar, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin kendilerini iyi bildiğini söyledi. Türkiye'nin tamamının, Türk milletin her ferdinin kendilerini yatırımlarıyla bildiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizi projelerimizle, değerlerimizle, yaşantımızla ve siyasetimizle bilir. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün, lal olmuş diller konuşsun, nasırlamış kalpler titresin. Yeniden tercihimizi 2019 Mart'ında hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz, yeniden milli iradenin yanında saf tutuyor muyuz, yeniden belediyelerde AK Parti diyor muyuz?"