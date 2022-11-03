Üsküdar Üniversitesinde "2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni" yapıldı

İSTANBUL (AA) - NP Diş ve Sağlık Yerleşkesi İbn-i Sina Oditoryumu'nda düzenlenen törene Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve bazı öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açılış konuşmasında, toplam 24 bin öğrencinin üniversite bünyesinde eğitim gördüğünü söyledi.

Son 10 yılda yaklaşık 35 bin öğrencinin üniversiteden mezun olduğunu belirten Tarhan, "Üniversitedeki misyonumuz şu, Birincisi meslek edindirmek. Bu önemli ama onun dışında Ar-Ge var. Ar-Ge politikaları çok önemli. Kurduğumuz kuluçka merkezinde de şirketlerimiz oluştu. Şu anda bazı cihazlar üretmeye başladık. Ayrıca genetik ile ilgili laboratuvar kurduk. Orada da hocalarımız çalışıyor." dedi.

Prof. Dr. Tarhan, bilimsel çalışmalarla toplumu bilinçlendirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Hocalarımızın muhakkak yaptıkları işi görünür yapmaları, bilimsel akışa sunmaları, yayımlamaları, kitap haline getirmeleri çok kıymetli." diye konuştu.

Yeni akademik yılın ilk dersini, Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, "Dünden Bugüne Dünyada ve Türklerde Tıbbın Sultanları" başlığıyla verdi.

Üniversitenin "İklim Elçisi Öğrencisi" Melisa Sarıkaya'nın tüm canlıları olumsuz etkileyen iklim değişikliğine karşı alınacak önlemlere ilişkin konuştuğu törende, akademik yükseltme kapsamında cübbe giyme merasimi yapıldı.

Bu kapsamda, meslekte 50. yılını dolduran akademisyenler plaketle ödüllendirildi.



