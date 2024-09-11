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  4. Usta oyuncu Erkan Can dolandırıcıların hedefi oldu! '9 bin dolarımı aldılar'

Usta oyuncu Erkan Can dolandırıcıların hedefi oldu! '9 bin dolarımı aldılar'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.09.2024 15:08
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Şimdilerde 'Meşru Gayrimeşru" filminin başrolünde yer alan usta oyuncu Erkan Can dolandırıcıların hedefi oldu. Filminin galasında yaşadığı talihsiz olayı anlatan Erkan Can '9 bin dolarımı aldılar' açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Usta oyuncu Erkan Can dolandırıcıların hedefi oldu! '9 bin dolarımı aldılar'

MYNET-Mahallenin Muhtarları, Koçum Benim, Fırtına, Kara Para Aşk, Tövbeler Olsun ve Bir Deli Sevda gibi birçok projede yer alan usta oyuncu Erkan Can dolandırıcıların hedefi oldu.

Erkan Can, dolandırılan bir profesörü canlandırdığı 'Meşru Gayrimeşru' filmin ön gösteriminde görüntülendi ve yaşadığı talihsiz olayı anlattı.

'Meşru Gayrimeşru" filminin başrolünde yer alan usta oyuncu filmin gösteriminin ardından yaptığı açıklamada "Bir profesörün telefonla dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım" ifadelerini kullandı.

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'9 BİN DOLARIMI ALDILAR'

Dolandırıcının şu an cezaevinde olduğunu söyleyen 65 yaşındaki sanatçı, "Bilinçlensin insanlar. Beni telefonla aradılar, dolandırıp 9 bin dolarımı aldılar. Oyuncu olmama rağmen adamların rolünü yedim resmen. Dikkatli olsun herkes. Adam şimdi cezaevinde. Paramı TL olarak aldım" dedi.

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