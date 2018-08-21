Ustalarının izinde hat sanatını yaşatıyor

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'de, çocukluğunda ilgi duyduğu ve 31 yaşında eğitimini almaya başladığı hat sanatında 10 yıl sonra hattat olan Erol Balcı, sanatına, yeni eserler üreterek ve tıpkı ustaları gibi yeni çıraklar yetiştirerek sahip çıkıyor. Hat sanatında 31 yaşında eğitim almaya başlayan hattat Erol Balcı (45), 4 yıl önce hocası Mehmet Memiş'ten icazetnamesini aldı. Bu sanatın, Türkiye'de daha çok tanınması, gelecek nesillere aktarılması için Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Kültürevi'nde eğitimleri sürdüren Balcı, Kocaeli ve İstanbul'da ayrıca 2 kursta eğitim veriyor. Balcı, "usta-çırak" ilişkisiyle öğrenci yetiştirerek Osmanlı mirası hat sanatına sahip çıkıyor. Hattat Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazı sanatına ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirterek, daha sonraki zamanlarda hat sanatına olan merakının arttığını söyledi. İstanbul'da birtakım araştırmalar yaptığını anlatan Balcı, 2004 yılında Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün hat kursuna katılıp rika yazısını Uğur İnan'dan meşk ettiğini ve böylece hat sanatıyla tanıştığını kaydetti.

Balcı, rikanın ardından sülüs ve nesih hattında eğitimler aldığını belirterek, "Bunlar hattın daha yaygın yazılan çeşitleri, Bilim Kültür Sanat Derneği'nde bunlara Mehmet Memiş hocamla başladık. 9 yılın sonunda hocamızdan icazet almamız nasip oldu. Hocamın takdiriyle eğitmenliğe de başladık. Yazıya, gayretimiz ve isteğimiz, biraz da hocamızın tespitleriyle daha da ağırlık verdik. Yazı sanatı, 'usta-çırak' ilişkisi çok önemli olan bir sanat. Biz de buna riayet ediyoruz. Birinci unsur eser üretmek, ikinci önemli hususta talebe yetiştirmek." diye konuştu. - "Birçok manevi duyguyu hat sanatında buluyorsunuz" Hayatının, ailesi dışında bütün alanını hat sanatının kapladığını ifade eden Balcı, bunun Allah'ın bir lütfu olduğunu, yazı sanatını icra etmenin herkese nasip olmadığını dile getirdi. Balcı, hattın sabır isteyen bir sanat olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Hat sanatını severek, aşkla ve muhabbetle yaparsanız sabır da size çok zor gelmiyor, sabredebiliyorsunuz. Çabuk öfkelenen bir yapıda olan kişi, hat sanatına biraz meylettiğinde olumsuz huylarından da kolaylıkla kurtulabiliyor. Daha doğrusu hem yazıyı hem de huyunu, gönlünü ve ahlakını da güzelleştirmeye başlıyor. Yazıdaki o incelikleri ortaya çıkartabilmek, bir özel caba istiyor. Belki diğer sanatlarda bulamadığınız birçok manevi duyguyu hat sanatında buluyorsunuz."