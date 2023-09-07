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    4. Doktorları bile şaşkına çeviren vaka! Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

    Doktorları bile şaşkına çeviren vaka! Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

    07.09.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan’da ismi açıklanmayan bir hastanın gözünden cerrahi işlemle 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı. Solucanın hastanın gözüne sivrisinek ısırığıyla bulaştığı tahmin ediliyor.

    Hindistan’da ismi açıklanmayan 60 yaşındaki bir hastanın gözünün beyaz kısmında dolaşan 15 cm uzunluğundaki solucan cerrahi işlemle çıkartıldı. Hindistan’ın Karnata kentindeki hastaneye başvuran 60 yaşındaki hastanın gözünden solucanın çıkartıldığı anlar saniye saniye kaydedilerek paylaşıldı.

    GÖRME YETENEĞİNİ RİSKE EDİYORDU

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    Dr. Srikanth Shetty, hastanın görme yeteneğini riske attığı için cerrahi işleme karar verdi. 15 cm’lik solucan çıkartıldıktan sonra kaba yerleştirildi. Solucanın, sivrisinek ısırıklarıyla yayılan bir tür yuvarlak kurt olan Wuchereria Bancrofti olduğuna inanılıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan Solucan

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