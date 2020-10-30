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Ütü mü, bulaşık mı? İşte Prenses Diana’nın en sevdiği ev işi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Halkın Prensesi olarak anılan Prenses Diana, mütevazi hayatıyla ön plana çıkan isimlerdendi. Prenses olmadan önce de halkan biri değildi ama soylu kökenlerine rağmen çizgisini bozmadan yaşayan ve hayat tarzıyla gönülleri kazanan bir isimdi.

Ütü mü, bulaşık mı? İşte Prenses Diana’nın en sevdiği ev işi

Prenses Diana, evlenmeden önce de soylu bir ailedendi ama her zaman mütevazi hayatıyla takdir toplamayı başardı.

Prens Charles ile olan evliliğiyle kraliyet ailesinin bir parçası olsa da Lady Diana Spencer, yıllardan beri kraliyetle yakın ilişkiler kurmuş bir ailenin çocuğuydu. Bu nedenle zaten Lady unvanını taşıyordu. Ancak aklınıza o suya sabuna dokunmayan leydiler gelmesin. O, tam tersine suya ve sabuna dokunmaya bayılırmış. Nişan haberleri 80’li yıllarda yükselen magazin ve iletişim ağının tam ortasına düşmeden önce Diana, ailesinin onun için satın aldığı üç yatak odalı evde, ev arkadaşıyla birlikte yaşıyor, bebek bakıcılığı yapıyordu ve anaokulu öğretmeni olarak çalışıyordu. Peki sizce geleceğin prensesi o zamanlar nasıl bir ev arkadaşıydı?

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PRENSES DIANA’YI BULAŞIK YIKARKEN DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?

Gazeteci ve kraliyet biyografi yazarı Andrew Morton, Diana, In Her Own Words isimli kitabında prensesin bulaşıkları yıkamayı çok sevdiğini yazdı. Dairesi için bir temizlik programı hazırlayan Diana, genelde kirli bulaşıkları görmekten rahatsız olduğu için yemek bitmeden bulaşıklara başladığı oluyormuş. Bunun dışında çamaşırlarla ilgilenmek ya da ütü yapmaktan da rahatsız değilmiş.

“Evin herhangi bir yerini gıcır gıcır yapmak için plastik eldivenleri daima hazırdı,” diyor eski ev arkadaşı Carolyn Bartholomew, “ama o daire onun kendi eviydi. İnsan her zaman kendi eviyle gurur duymak ister.” diye de ekliyor.

Tabii kraliyet ailesinin bir üyesi olunca Kensington Sarayı’na taşınan Lady Diana’nın artık kraliyet kurallarını takip etmesi gerekiyordu. Bulaşık, çamaşır veya ütüyle uğraşmak zorunda kalmayan Diana için kurallar bazen değişebiliyordu. Prens William ve Prens Harry’nin normallik duygusunu biraz alabilmeleri için kimi zaman mutfağı ziyaret ettikleri olabiliyormuş. Bazen de prenses kendisi sadece sohbet etmek ya da atıştırmalık almak için mutfağa uğruyormuş. Bu anıların en sürpriz tarafıysa aslında bu mutfak sevgisine rağmen, eski şefi Darren McGrady Prenses Diana’nın maalesef pek de başarılı bir aşçı olmadığını söylüyor.

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