Ütü mü, bulaşık mı? İşte Prenses Diana’nın en sevdiği ev işi

Prenses Diana, evlenmeden önce de soylu bir ailedendi ama her zaman mütevazi hayatıyla takdir toplamayı başardı.

Prens Charles ile olan evliliğiyle kraliyet ailesinin bir parçası olsa da Lady Diana Spencer, yıllardan beri kraliyetle yakın ilişkiler kurmuş bir ailenin çocuğuydu. Bu nedenle zaten Lady unvanını taşıyordu. Ancak aklınıza o suya sabuna dokunmayan leydiler gelmesin. O, tam tersine suya ve sabuna dokunmaya bayılırmış. Nişan haberleri 80’li yıllarda yükselen magazin ve iletişim ağının tam ortasına düşmeden önce Diana, ailesinin onun için satın aldığı üç yatak odalı evde, ev arkadaşıyla birlikte yaşıyor, bebek bakıcılığı yapıyordu ve anaokulu öğretmeni olarak çalışıyordu. Peki sizce geleceğin prensesi o zamanlar nasıl bir ev arkadaşıydı?

PRENSES DIANA’YI BULAŞIK YIKARKEN DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?

Gazeteci ve kraliyet biyografi yazarı Andrew Morton, Diana, In Her Own Words isimli kitabında prensesin bulaşıkları yıkamayı çok sevdiğini yazdı. Dairesi için bir temizlik programı hazırlayan Diana, genelde kirli bulaşıkları görmekten rahatsız olduğu için yemek bitmeden bulaşıklara başladığı oluyormuş. Bunun dışında çamaşırlarla ilgilenmek ya da ütü yapmaktan da rahatsız değilmiş.