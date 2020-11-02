Ütü yapmadan jilet gibi çarşaflar için ihtiyacınız olan tek şey...

Bir TikTok kullanıcısı, ütü yapmadan çarşaflarınızın kırışıklıklarını giderebileceğiniz harika bir yöntem paylaştı. Bir kuruş bile harcamadan yapabileceğiniz bu basit yöntemi oteller de kullanıyor.

Mila adlı TikTok kullanıcısı, paylaştığı videoda yıkanıp kurulanan çarşafların adeta ütülenmiş gibi görünmesi için gerekli olan şeyin su olduğunu söylüyor. Su dolu bir sprey şişesi ile jilet gibi görünen çarşaflar elde edebilirsiniz.

Önce çarşafı yatağa seriyorsunuz. Serdiğiniz çarşafa sprey şişesinden bol miktarda su sıkın ve elinizle kat yerlerini ve kırışıklığın çok olduğu yerleri düzeltin. Son olarak çarşafı yatağın etrafından geçirerek iyice gergin olacak şekilde düzenleyin.

Sonunda çarşafın ütülenmiş gibi kırışıksız bir şekilde gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Hem zamandan hem de paradan tasarruf edebileceğiniz bu yöntem sayesinde artık çarşaf ütülemek zorunda kalmayacaksınız.

