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Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı üvey kardeşi Alper Demirtaş tarafından evinde bıçaklanarak öldürülen Efecan Demirtaş'ın (25) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan yakınları tarafından teslim alındı.

Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı üvey kardeşi Alper Demirtaş tarafından evinde bıçaklanarak öldürülen Efecan Demirtaş'ın (25) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan yakınları tarafından teslim alındı. Soğukkuyu Camisi'ne getirilen Efecan Demirtaş, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazından ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan adliyeye sevk edilen cinayet zanlısının, savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede (2)

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