Uyandıklarında evlerinin duvarındaki mermiyi görünce şoka girdiler

Edinilen bilgiye göre, olay Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, tek katlı evde oturan yaşlı çift Kadriye ve Nuri D., sabah erken saatlerde pencereden dışarıya baktıkları esnada oluşan deliği fark etti. Evin içerisine bakan çift kısa süre sonra duvara isabet etmiş mermiyi gördü. Ne olduğunu anlamayan çift olayı ilk önce oğulları Hüseyin D.’ye telefonla anlattı. Hüseyin D. ise polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin çevresinde araştırma yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri evin 5 metre ilerisinde yerde boş kovan buldu. Yaşlı çiftin kimseyle husumeti olmaması ve çevredeki vatandaşların herhangi bir ses duymaması ise şaşkınlığa sebep oldu.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

İHA

