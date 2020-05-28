HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uyandıklarında evlerinin duvarındaki mermiyi görünce şoka girdiler

Uyandıklarında evlerinin duvarındaki mermiyi görünce şoka girdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2020 17:19 | Son Güncelleme

Denizli’de yaşlı bir çiftin evine gece yarısı nereden geldiği belli olmayan mermi pencere camını delip duvara isabet etti. Sabah uyanan yaşlı çift önce camlarında kurşun izini ardından duvara isabet eden mermiyi fark edince polisi arayarak yardım isteyince ilginç olay ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, tek katlı evde oturan yaşlı çift Kadriye ve Nuri D., sabah erken saatlerde pencereden dışarıya baktıkları esnada oluşan deliği fark etti. Evin içerisine bakan çift kısa süre sonra duvara isabet etmiş mermiyi gördü. Ne olduğunu anlamayan çift olayı ilk önce oğulları Hüseyin D.’ye telefonla anlattı. Hüseyin D. ise polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin çevresinde araştırma yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri evin 5 metre ilerisinde yerde boş kovan buldu. Yaşlı çiftin kimseyle husumeti olmaması ve çevredeki vatandaşların herhangi bir ses duymaması ise şaşkınlığa sebep oldu.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Bitlis'i bir de şimdi görün! Mest eden manzaraBitlis'i bir de şimdi görün! Mest eden manzara
Trump: Herkes işinin başına dönmeliTrump: Herkes işinin başına dönmeli
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca 'Bu Ankara'nın başarısı' diyerek paylaştı!

Sağlık Bakanı Koca 'Bu Ankara'nın başarısı' diyerek paylaştı!

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisi görünce saklanarak ağlamaya başladılar

Polisi görünce saklanarak ağlamaya başladılar

Aydın'da sokak ortasında iğrenç olay! Taciz etti ve yumrukladı

Sokak ortasında iğrenç olay! Taciz etti ve yumrukladı

Gök taşı, Harput’tan da görüldü, herkes muhtarı arıyor

Gök taşı oradan da görüldü! Herkes muhtarı arıyor

Tuz Gölü'ne flamingo göçü

Bir kent onları bekliyordu! Geliyorlar...

Gök taşı akıllara o köyü getirdi! 5 yıl önce 40 araçlık para kazanılmıştı

Düşen gök taşı sayesinde 40 araçlık para kazanmışlardı!

Kocaeli'de skandal olay! Taksici hamile kadını 'araba pislenir' diye indirdi, sokakta doğum yaptı

Taksici hamile kadını 'araba pislenir' diye indirdi, sokakta doğum yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.