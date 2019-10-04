Uyarı! Hamileyken sırtüstü yatmak günde 10 sigara içmek kadar kötü

Yeni Zelanda Auckland Üniversitesi'nden bilim insanlarına göre hamileliğin sonlarında sırtüstü yatmak, plasentaya kan tedarikini azaltıyor ve annenin karnındaki büyük damar büyümüş rahim tarafından sıkıştırılıyor.

Araştırmacılar bu şok keşfi İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan bin 760 hamile kadının katılımıyla gerçekleştirdi. En az 28 haftalık hamile olan kadınların uyku durumları incelendi. Araştırmaya katılan bu anne adaylarının 57'si (yüzde 3.2) geçmiş bir ila dört hafta boyunca sırtüstü yatma eğiliminde olduklarını söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum dergisinde yayınlanan sonuçlara göre bu kadınların daha az kilolu bir bebek sahibi olma ihtimalinin üç kat daha fazla olduğu gözlendi. Sırt üstü uyuyan annelerin bebeklerinin ağırlığı 3 kilogram 400 gramken, yan taraftalarına yatan annelerin bebeklerinin 3 kilogram 550 gram olduğu ifade edildi.

Auckland Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı başkanı Profesör Lesley McCowan, sırtüstü pozisyonda yatan kadınların uyku pozisyonunu değiştirebileceklerini söyledi.

ÖLÜ DOĞUMA BİLE NEDEN OLABİLİYOR

Aynı araştırma grubu, gebeliğin üçüncü trimesterinde, sırtüstü uyuyan kadınların, sırtüstü uyumayan kadınlara kıyasla, ölü doğan bir bebeğe sahip olma ihtimalinin iki ila üç kat daha fazla olduğunu buldu.



