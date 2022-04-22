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Uydu görüntülerine göre Mariupol'de toplu mezarlar kazıldı

22.04.2022 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları haftalardır sürerken, bazı kentlerde ortaya çıkan toplu mezarlar dehşete düşürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kiev yakınlarındaki Buça'dan çekilen Rus birlikleri ardında çok sayıda sivil ceset ve toplu mezar bırakmıştı. Şimdi ise benzer bir görüntünün Mariupol'den geldiği öne sürüdü.

Uydu görüntülerine göre Mariupol'de toplu mezarlar kazıldı

Amerikan uydu şirketi Maxar, Rus birliklerinin haftalardır kuşatma altında tuttuğu Ukrayna'nın liman kentlerinden Mariupol'de 200 civarında mezarın yer aldığı bir toplu mezarlık tespit edildiğini duyurdu.

Maxar, çekilen uydu görüntülerinde mezarların mart sonu itibarıyla arttığının görüldüğünü söyledi.

RUSYA'DAN YANIT GELMEDİ

Ukraynalı yerel yetkililer, Rusya'yı Mariupol'de öldürülen sivilleri bu mezarlıklara gömmekle suçladı. Moskova ise iddialara henüz yanıt vermedi.

Rusya, mart başından beri kuşatma altında bulunan Ukrayna'nın liman kentlerinden Mariupol'ü, Azovstal Demir Çelik Fabrikası dışında tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azovstal tesisine baskın yapma planlarından vazgeçti; bunun yerine askerlerine tesisi kapatmalarını söyledi.

Mariupol'ün düşmesiyle Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki tüm toprakları Rusya kontrolüne geçmiş oldu.

İddiaya göre söz konusu toplu mezar, Mariupol'ün yaklaşık 20 km batısındaki Manhush adlı bir köyün yakınında bulunuyor. Maxar, alanın yaklaşık 85 m uzunluğunda şerit halindeki dört bölümden oluştuğunu bildirdi.

BBC, görüntüleri bağımsız olarak doğrulamadı.

Öncesinde ise Mariupol Belediye Meclisi, Rusları öldürülen sivilleri aynı yere gömmekle suçlayan bir açıklama yayımladı.

Meclis, Rusların bölgede çukurlar kazdığı ve "cesetleri bölgeye getirmek için çöp kamyonlarını kullandıklarını" savundu. Bölgeye ait olduğunu söylediği hava görüntülerini de paylaşan yetkililer, toplu mezarların, halihazırda yakınında bulunan mezarlığın iki katı olduğunu ileri sürdü.

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko, kentte on binlerce sivilin öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Moskova, Ukrayna ve batılı ülkeler tarafından ortaya atılan, sivillerin öldürülmesinden Rus birliklerinin ve üst düzey Rus politikacılarının sorumlu olduğu yönündeki suçlamalarını defalarca reddetti.

BUÇA'DA BENZER GÖRÜNTÜLER VARDI

Bu ayın başlarında, Kiev'in dışındaki Buça kasabasına ait olan Maxar görüntüleri, kentte yerlerde yatan sivilleri gösteriyordu. Görüntüler Rusların bölgeyi terk etmelerinden yaklaşık iki hafta öncesine aitti.

Bu durum, ilk olarak New York Times gazetesi tarafından 19 Mart'ta yayımlanan ve BBC tarafından da teyit edilen görüntüler hakkında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Rusların çekilmesinin ardından "sahnelendiliğini" yönündeki savunmasıyla da çelişiyor.

Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, kasabada en az 300 sivilin öldürüldüğünü söyledi.

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Rusya Ukrayna
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