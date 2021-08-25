Uygun fiyata gerçek kablosuz kulaklık

Oppo Enco Buds’ı ilk etapta özetlemek gerekirse, minimal yapıda, şık tasarımlı, kullanımı kolay ve iyi ses kalitesine sahip bir ürün olarak belirtebiliriz.

Hem taşıma hem de şarj kutusu, yanlardan yuvarlatılmış, oval yapıda ve parlak plastik malzeme tercih edilmiş. Hem kutu hem de kulaklıklar beyaz renkte ve gerçekten çok güzel görünüyor.

Kulaklıklar, oldukça hafif ve ufak boyutlarda. Saplı tasarıma yer verilmemiş, adeta kulağınızla bütünleşebilecek, yuvarlak bir tasarım söz konusu ve uclarda da silikon başlıklar tercih edilmiş. Kulaklıkların üzerinde yer alanlarla birlikte kutuda farklı boyutlarda 3 çift kulaklık başlığı var. Deneyimlemeye geçiş yapmadan önce, kulaklarınıza en iyi uyum sağlayan başlıkları seçmenizi öneririz. Böylece dışarıya olabildiğince az ses sızacağı için daha kaliteli sesler alabilirsiniz.

Bluetooth 5.2



Oppo Enco Buds, Bluetooth 5.2 bağlantı teknolojisi aracılığıyla, akıllı cihazınızla kısa sürede bağlantı kurabiliyor. AAC kodec teknolojisini de bünyesinde barındıran kulaklıklar, dokunmatik yapıları sayesinde rahatlıkla kullanılıyor.

Sağ ya da sol kulaklığa hızlıca 2 kez dokunarak bir sonraki şarkıya geçiş yapabilir, bir kez dokunarak şarkıyı durdurabilir ya da devam ettirebilir, bir kez basılı tutarak sesi yükseltebilir ya da azaltabilirsiniz.

Ses kalitesi



Ürünün sınıfını göz önünde bulundurduğumuzda, özellikle müzik dinlerken ses kalitesi için “şaşırtıcı derecede iyi” yorumunu yapabilirim. Cihazda 8mm dinamik sürücüler kullanılmış. Bass’lar gayet derin, tiz’ler gayet net. Zaten geliştiriciler de bass tarafı için ayrıca çalışmışlar. Pek çok farklı türde müzikler dinleyebilir, dizi ve film seyredebilirsiniz. Oyun tarafındanda ise, Hey Melody uygulaması aracılığıyla “Oyun modu”nu aktifleştirebilirsiniz. Böylece ses ve görüntü senkronu tarafında oluşabilecek gecikmeler en aza indirgeniyor.

İç mekânlarda ve sakin dış mekânlarda yaptığımız telefon görüşmelerinde, iyi sonuçlar elde ettik. Cihazda, akıllı çağrı gürültü azaltma özelliği de bulunuyor, ki bu da özellikle kalabalık mekânlar ve gürültülü dış ortamlar için. Buralarda yaptığımız testlerde ise, zaman zaman birbirimizi duymakta zorlandık ve kısa süreli kopmalar yaşandı. Yani bir aktif gürültü engelleme teknolojisinin performansı gibi bir performans beklememelisiniz.

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