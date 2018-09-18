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Uygun fiyatlı akıllı TV, OnePlus TV

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2018 08:59 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının son yıllardaki etkin isimlerinden biri olan OnePlus, rotasını televizyon sektörüne çevirmeye hazırlanıyor. İşte OnePlus TV hakkındaki ilk detaylar.

Uygun fiyatlı akıllı TV, OnePlus TV

Uygun fiyata sunduğu amiral gemisi modelleri sayesinde, kısa süre içerisinde hızlı bir yükseliş yakalayan OnePlus, farklı sektörlerde de boy göstermeye hazırlanıyor. Çinli üreticinin, büyüme planları çerçevesinde tercih ettiği bir sonraki durak ise TV sektörü. OnePlus CEO’su Pete Lau, şirketinin yeni nesil TV modeliyle bir devrim yaratacağına inanıyor. Uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan OnePlus TV, özellikleri ile geniş bir kitleye hitap edeceğe benziyor.

Bilindiği üzere OnePlus sadece üst segmente hitap eden akıllı telefonlar geliştiriyor. Yani Çinli üreticinin bu bağlamda Apple’a benzediğini söyleyebiliriz. Şimdiye kadar uygun fiyata sunduğu üst segment modeller ile geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan OnePlus, yeni TV modeliyle bu kitleyi daha da büyütmeyi planlıyor.

Çinli şirketin CEO’su konumunda bulunan Pete Lau tarafından paylaşılan bilgilere göre, OnePlus TV, OnePlus cihazlarıyla tamamen uyumlu bir şekilde çalışacak. Akıllı TV özelliğinin yanı sıra akıllı hoparlör yeteneğine de sahip olması beklenen OnePlus TV, Amazon Echo ya da Google Home gibi hoparlörlerin yerine kullanılabilecek.

Mevcut TV pazarına yeni bir soluk getirmesi beklenilen OnePlusTV, önümzdeki yıl raflardaki yerini almış olacak. Cihazın hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise henüz kesinleşmiş değil.

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OnePlus OnePlus TV

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