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Uygun fiyatlı, çift ekranlı telefon!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.01.2019 09:06 | Son Güncelleme

2018’in sonlarına doğru ortaya çıkan Vivo NEX Dual Display Edition için uygun fiyatlı bir versiyon geliyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Uygun fiyatlı, çift ekranlı telefon!

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Vivo, 2018’in sonlarına doğru çift ekrana sahip yeni NEX modelini tanıtmıştı. Hem ön hem de arka tarafında bir ekrana sahip olan cihaz, üç ana kamerası ve uçtan uca ön ekranı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Vivo aynı ilk NEX modelinde olduğu gibi NEX Dual Display Edition için de uygun fiyatlı ikinci bir model çıkarmayı planlıyor. TENAA’da ortaya çıkan bilgilere göre, uygun fiyatlı NEX Dual Display Edition gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alacak.

Telefonun arka tarafında 12MP + 13MP + 2MP çözünürlüğünde üçlü ana kamera modülü yer alacak. Sizlerin de tahmin edebileceği üzere çift ekran olduğu için ön tarafta ekstradan bir selfie kamerası yer almayacak. Bunun yerine arka ekran sayesinde ana kamera, selfie kamerası gibi kullanılabilecek.

Çift ekrana rağmen 157.19 x 75.3 x 8.09 mm ölçülerinde olması beklenen telefon, yaklaşık olarak 200 gram ağırlığında olacak.

Şimdilik orta segmente hitap eden NEX Dual Display Edition hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Yani telefonun fiyatı, çıkış tarihi ya da hangi pazarlarda satışa sunulacağı kesinleşmiş değil. Muhtemelen Vivo bu konudaki bilgileri önümüzdeki günlerde takipçileri ile paylaşacaktır.

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Vivo güncelleme akıllı telefon

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