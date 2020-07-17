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Uygun fiyatlı Galaxy S20 geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.07.2020 12:35 | Son Güncelleme

Note 7 Fan Edition ile karşımıza çıkan Samsung, yenilenmiş modelleri peynir ekmek gibi satmıştı. Güney Koreli firma şimdi de Galaxy S20 Fan Edition ile bu ismi yaşatmaya devam etmek istiyor.

Uygun fiyatlı Galaxy S20 geliyor!

Uygun fiyatlı amiral gemisi modeli olacak olan bu model hakkında yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Bugün telefonun hem teknik özellikleri hem de çıkış tarihi hakkında Ice Universe’ten sızıntı geldi. Ice Universe; telefonun Snapdragon 865 yonga seti ve 120 Hz tazelemli ekran ile geleceğini açıkladı. 2020’nin son çeyreğinde satışa sunulması beklenen bu modelin fiyatının 600 dolar banında olacağını düşünüyoruz.

Exynos 990 yonga setine yer vermeyecek olan Güney Koreli firma bu modelde muhtemelen sadece 8 GB RAM seçeneğini sunacak. Türkiye’de de satışa sunulmasını beklediğimiz bu model bakalım beklenen ilgiyi görecek mi?

GALAXY S20 FAN EDİTİON TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• 6.2 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 566 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran
• Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti
• Adreno 650 GPU
• 8 GB RAM
• 128 GB dahili depolama birimi (microSD kart desteği)
• 12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera
• 10 Megapiksel f/1.9 diyaframlı ön kamera
• Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
• Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği
• Android 10 işletim sistemi (One UI 2.0)
• 4.000 mAh kapasiteli batarya

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