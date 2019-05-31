Uyku Derneğinden ’uykusuzluk’ uyarısı

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, yollardaki en büyük tehlikenin uykusuzluk olduğuna dikkat çekerek yolculuk öncesinde 6-8 saat arasında uykunun kaza riskini azaltacağını belirtti.

Uzun zamandır beklenen ve 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili bugün başlıyor. Bayramda sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler, tatil yapacaklar, uzun ara dolayısıyla il ve ilçe değiştirecekler de yola çıkmaya hazırlanıyor. Bayram tatili öncesinde uzun yola çıkmayı planlayan sürücüleri uyaran TUTDER Başkanı Vural Fidan, dinlenmiş olarak yolculuk yapmanın önemine değindi. TUTDER Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, ölümcül trafik kazalarının yapılan araştırmalarda, yaklaşık dörtte birinin uykusuzluğa bağlı olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bayram tatilinde uzun yola çıkmayı planlayan sürücülerin özellikle uyku yoksunluğunun en fazla hissedildiği sabahın erken saatlerinde yola çıkmamaları gerekmektedir" bilgisini verdi.

"Uyku çok güçlü bir biyolojik dürtüdür"

Fidan yaptığı açıklamada, "Uyku ihtiyacı tam olarak karşılanmamış bir kişinin beyni, bir an önce uykuya geçişi sağlayacak şekilde bir ’uyku baskısı’ altında kalır. Uyanık kalınan süre arttıkça uykuya geçişi hızlandıracak bu baskı da artar ve kişinin uykuya direnme gücü azalır. Böylece kişi daha kolay uykuya dalar. Her ne kadar kişiler uykularının geldiğini hissettiklerinde ’uyanık kalabilirim’ diye düşünseler de uyku çok güçlü bir biyolojik dürtüdür. Dolayısıyla uyanıklığın çok kritik olduğu motorlu araç, kesici-delici alet kullanımı gibi durumlar için uykusuzluk büyük bir tehlike arz eder. Erişkinlerde gerekli uyku süresinin kişiye göre değişebilir ancak günde ortalama 7-8 saat uyumak gerekir" diyerek sağlıklı bir yaşam için tüm uyku evrelerinin tamamlanmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.