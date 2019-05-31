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Uyku Derneğinden ’uykusuzluk’ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 16:14 | Son Güncelleme

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç.

Uyku Derneğinden ’uykusuzluk’ uyarısı

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, yollardaki en büyük tehlikenin uykusuzluk olduğuna dikkat çekerek yolculuk öncesinde 6-8 saat arasında uykunun kaza riskini azaltacağını belirtti.
Uzun zamandır beklenen ve 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili bugün başlıyor. Bayramda sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler, tatil yapacaklar, uzun ara dolayısıyla il ve ilçe değiştirecekler de yola çıkmaya hazırlanıyor. Bayram tatili öncesinde uzun yola çıkmayı planlayan sürücüleri uyaran TUTDER Başkanı Vural Fidan, dinlenmiş olarak yolculuk yapmanın önemine değindi. TUTDER Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, ölümcül trafik kazalarının yapılan araştırmalarda, yaklaşık dörtte birinin uykusuzluğa bağlı olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bayram tatilinde uzun yola çıkmayı planlayan sürücülerin özellikle uyku yoksunluğunun en fazla hissedildiği sabahın erken saatlerinde yola çıkmamaları gerekmektedir" bilgisini verdi.

"Uyku çok güçlü bir biyolojik dürtüdür"
Fidan yaptığı açıklamada, "Uyku ihtiyacı tam olarak karşılanmamış bir kişinin beyni, bir an önce uykuya geçişi sağlayacak şekilde bir ’uyku baskısı’ altında kalır. Uyanık kalınan süre arttıkça uykuya geçişi hızlandıracak bu baskı da artar ve kişinin uykuya direnme gücü azalır. Böylece kişi daha kolay uykuya dalar. Her ne kadar kişiler uykularının geldiğini hissettiklerinde ’uyanık kalabilirim’ diye düşünseler de uyku çok güçlü bir biyolojik dürtüdür. Dolayısıyla uyanıklığın çok kritik olduğu motorlu araç, kesici-delici alet kullanımı gibi durumlar için uykusuzluk büyük bir tehlike arz eder. Erişkinlerde gerekli uyku süresinin kişiye göre değişebilir ancak günde ortalama 7-8 saat uyumak gerekir" diyerek sağlıklı bir yaşam için tüm uyku evrelerinin tamamlanmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

Sabahın erken saatlerinde yola çıkmayın
Amerika’da uykusuzluk üzerine yapılan bir araştırmada trafik kazalarının yüzde 7’sinin uykusuzluktan kaynaklandığını aktaran Fidan, uykusuzluk ve vardiyalı çalışma gibi gündüz uykuya yol açan diğer uyku bozukluklarında da kaza yapma riskinin yüksek olduğunu ve bayram tatili boyunca trafikte yoğunluk olacağına işaret etti. Uzun yola çıkmayı planlayan sürücülerin yola çıkmadan önce normal uyku sürelerini uyumaları ve özellikle uyku yoksunluğunun en fazla hissedildiği sabahın erken saatlerinde yola çıkılmaması gerektiğini hatırlatan Vural Fidan, uykusuz bir şekilde trafiğe çıkmamak için alınabilecek önlemleri de şöyle sıraladı:
"Eğer özellikle uzun yol olmak üzere trafiğe çıkacağımız önceden belliyse, yola çıkmadan önceki süreçte bazı önlemler alabiliriz. Yola çıkmadan önceki gece 6-8 saatlik bir uyku uyunması, kaza riskini aza indiren en değerli önlemdir. Gece yarısı ile sabah saat 06.00 arasında yola çıkmamak gerekir çünkü bu saatler arasında uyku baskısı daha fazla olur. Sürücülerin en az 2 saate bir mola vermeleri gerekmektedir. Yola çıkmadan önce veya yolculukta bir mola verip kısa bir uyku uyumak dikkatin toparlanmasına yardımcı olur. Bu kısa uykunun 20 dakikayı geçmemesi gerekir. Yolculuk sırasında veya molalarda kafein içeren kahve gibi içeceklerin tüketilmesi uyanıklık sağlamak için iyi olabilir ancak kafein etkisini yaklaşık 30 dakika sonra gösterecektir. Yine kafeinin etkisinin kısa süreceğini akılda tutmak gerekir. O nedenle tek başına kafeinli içecek tüketmek bir önlem niteliği taşımaz. Tek başına yerine yedek sürücü olabilecek birisiyle yolculuk etmek ve iki saatte bir sürücü değiştirip diğerinin dinlenmesine izin vermek faydalı olur."

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