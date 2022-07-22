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Uyku nasıl gelir? Daha iyi bir uyku için bu 11 maddeye dikkat edin!

22.07.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uykunun gelmemesi birçok kişinin yaşadığı bir problem. Bazı insanlar yastığa kafasını koysa da saatlerce yatakta dönerek uykuya dalamazlar. Genel olarak psikolojik sebeplerden ötürü olduğu düşünülen uyku problemi için internette çözüm yolları sorgulanıyor. Daha iyi, deliksiz bir uyku istiyorsanız bu 11 maddeye dikkat edin!

Uyku nasıl gelir? Daha iyi bir uyku için bu 11 maddeye dikkat edin!

Uykumuzu almak güne iyi başlamamız ve verimli geçirmemiz açısından çok önemlidir. Uykusuzluk çeken birçok kişi bu soruna çözüm yollarını araştırıyor. Yaşanan günü içerisinde stres faktrörü gece uykuya dalma problemine yol açabiliyor. Eğere beynimiz çok düşüncelerle doluysa sürekli çalışır ve bu da uykuya dalmayı engeller. Peki uyku nasıl gelir? Deliksiz uyku için 11 madde!

DAHA İYİ BİR UYKU İÇİN 11 MADDE

1)Öncelikle uyku için yatak odası tercih edilmelidir. Televizyon karşısında keyifli olduğu zannedilen kısa kestirmeler gece uykusunu bozabilmektedir.
2)İdeal oda sıcaklığı olan 21-22 derece sağlanmalıdır.
3)Televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik eşyalar yatak odasında bulunmamalıdır. Hatta yatakta bu cihazlarla zaman geçirmek bile uyku kalitesini bozabilmektedir.
4)Yatak odasının ışık ve ses izolasyonuna dikkat edilmelidir.
5)Uyurken gece lambası kullanılmamalıdır. Uyku da salgılanan melatonin hormonu sadece karanlıkta aktive olmaktadır.
6)20:30 - 23:00 arasında en üst seviyeye ulaşan melatonin hormonundan faydalanmak için bu saat dilimleri arasında uykuya dalmak uyku kalitesini artırmaktadır.
7)Uyku için yatağa yatmadan önce diş fırçalamak veya tuvalet ihtiyacı gibi hazırlıklar bitirilmelidir.
8)Akşam 19.00’dan sonra herhangi bir besin tüketilmemelidir. Özellikle çay kahve gibi uyarıcılardan uzak durmak önemlidir. Uykuyu getirmesi için tüketilen süt diğer yiyecek ve içecekler reflüyü tetikleyebilmektedir.
9)Haftada en az 3 gün spor yapılmalıdır. Uykusuzluk sorunu yaşayan kişilerin akşam sporu yapması faydalı olabilmektedir. Akşam yemeğinden önce kardiyo tarzı yapılan hafif sporlar uykusuzluk sorununu çözebilmektedir. Ağır sporlar sanılanın aksine uykusuzluk sorunu yaratabilmektedir.
10)Hafta sonu dahil aynı saatte yatılıp aynı saatte kalkılmasına dikkat edilmelidir. 12.00-14.00 arası yaşanan melatonin salgılamasından faydalanmak için hafta sonları 45 dakikayı geçmeyecek bir öğlen uykusu tercih edilebilir.
11)Yatağa yatılmasına rağmen yarım saat 45 dakika uyunamadığı takdirde yataktan çıkılmalıdır. Farklı bir odada kitap okunarak tekrar yatılması olumlu sonuçlar vermektedir.

DAHA KISA AMA DAHA KALİTELİ BİR UYKU

Uyku bedensel dinlenmeye zemin hazırladığı gibi zihinsel fonksiyonların da yenilendiği bir dönemdir. Sağlıklı bir vücut için ve günün kaliteli geçebilmesi için uykunun süresinden ziyade kalitesinin artırılması daha önemlidir.

Kronik uykusuzluk;

Gündüz dikkat eksikliği
Konsantrasyon güçlüğü
Aşırı sinirlilik
İş performansında düşme
Depresyon
Yüksek tansiyon ve metabolik bozukluklara kadar birçok soruna neden olabilmektedir.

UYKU NASIL GELİR? UYKU GELMESİ İÇİN YENEN BESİNLER

-Ilık süt: Uyumadan yarım saat önce içine ılık bir bardak süt, beynin ve zihnin rahatlamasına yardımcı olacak ve uykuya dalmayı kolaylaştıracaktır.
-Badem: Badem içerisinde bulunan kalsiyum ve triptofan, kasları gevşetecek ve uykuya geçişi kolaylaştıracaktır.
-Elma: Uyku ilacı gibi bir etkiye sahip olan elma uyumadan yarım saat önce yenilirse uykuya geçişi hızlandıracaktır.
-Turp: Turp tam bir C vitamini deposudur. Gece yatmadan önce turp yemek ya da turp suyu içmek uyumaya yardımcı olur.
-Kayısı: Kayısı sinirleri yatıştırır. Uykusuzluğun giderilmesine yardımcı olur.
-Haşlanmış yumurta: Yumurta iyi bir triptofan kaynağıdır ve aynı zamanda B12 bakımından zengindir. Bunlar, yumurtanın iyi bir uyku düzenleyici olmasına yardımcı olur.
-Çilek: Vücudun melatonin yapabilmek için ihtiyacı olan B6 vitamini çileğin içerisinde bolca bulunur.
-Hindi: Hindi de yumurta gibi bolca triptofan içerir. Triptofan hem seratoninin hem de melatoninin yapımında rol oynar. Aynı zamanda hindi eti kasların gevşemesine de yardımcı olur.
-Kivi: Potasyum, uykunun gelmesine ve uyku kalitesinin yükselmesine yardımcı olur. Normal boyutlarda bir kivi bir muzun yaklaşık 1,5 katı potasyum içerir.
-Humus: Humus nohuttan yapılır ve nohut içerisinde triptofan amino asidi bolca bulunur. Triptofan melatonin üretimini hızlandıracak ve uyku kalitesini arttıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
yiyecek
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