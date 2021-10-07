Uyku problemleriniz tarihe karışacak! İşte size ilaç gibi gelecek ipuçları

Uyku, sadece bedensel değil zihinsel dinlenmenin ve yenilenmenin gerçekleştiği bir dönem. Sağlıklı kalabilmek için bir yetişkinin günde ortalama 7-8 saat kadar uyuması gerekiyor. Fakat pek çok farklı neden yüzünden uykusuzluk yaşayabiliyoruz. Uyku sorunu; kullanılan ilaçlar, tiroit problemleri, depresyon, huzursuz bacak sendromu gibi etmenlerden kaynaklanabildiği gibi, strese bağlı olarak da yaşanabiliyor. Uzun süren uyku problemi depresyon, kronik yorgunluk, dikkat eksikliği, sinirli bir ruh hali, konsantrasyon eksikliği ve düşük iş performansı gibi sorunlara yol açabiliyor. Yine de uykusuzlukla baş etmek için hemen ilaca sarılmamak gerekiyor. İşte uykusuzlukla mücadelede size çözüm sunacak bazı ipuçları...

BİR UYKU RUTİNİ BELİRLEYİN

Düzenli bir uyku saati belirlemelisiniz. Hafta sonlarında da bu saate uymanızda fayda var.

Uyku rutini oluşturarak kendinizi uykuya hazırlayabilirsiniz. Ilık bir duş, esneme hareketleri ve meditasyon yapmak gibi rahatlatıcı ritüelleri deneyebilirsiniz.

YATAK ODANIZI DAHA UYGUN HALE GETİRİN

Yatak odanızı uyku için konforlu hale getirin. Oda sıcaklığını uyku için en ideal aralık olan 21-22 dereceye getirmeye çalışın.

Karanlık bir ortamda uyumak melatonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Bu nedenle mümkünse gece lambası kullanmayın ve odayı karanlık tutmaya çalışın.

YAPAY IŞIKLANDIRMADAN UZAK DURUN

Yapay ışıklandırma beyni aktif tutmaya devam ettiği için uykusuzluğa neden olabiliyor. Mümkünse yatmadan en az bir saat kadar önce elektronik cihazlara bakmayı bırakın. Loş bir ortamda oturmak, kitap okumak ve uykuya hazırlayan müzikler dinlemek gibi aktiviteler size yardımcı olabilir.

YEME İÇME DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN

Rahat bir uyku için 19.00'dan sonra bir şeyler yememeye çalışın.

Çay ve kahve gibi kafein içeren içeceklerin yanı sıra, alkol ve sigara kullanımı de uykusuzluğa neden olabilir.

SPORA ÖZEN GÖSTERİN

Spor ve aktif yaşam hayatınızın bir parçası olmalı. Böylece uykunuz da düzene girer.

KENDİNİZİ ZORLAMAYIN

Yatağa yattığınız halde bir türlü uyuyamıyorsanız, kendinizi zorlamamalısınız. Yataktan kalkarak başka bir odada kitap okumak sizi uyuyamama psikolojisinden uzaklaştırır. Ancak böyle zamanlarda da uyanma saatine bağlı kalarak kalkmaya ve ertesi gün yine aynı saatte yatağa girmeye çalışmalısınız.

