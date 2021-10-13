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Uyku sorunu yaşayanların dikkatine! Eğer beslenme düzeniniz için bunu yaparsanız...

13.10.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku düzeni günlük hayatta birçok kişinin sorun yaşadığı konuların başında geliyor. Sağlıksız uyku da yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Stres, sağlıksız beslenme ve günlük aktivitelerin yetersiz olması gibi birçok etken bireylerin uyku kalitesinde rol oynuyor. Peki beslenme düzenini değiştirerek uykusuzluktan kurtulabilir misiniz? İşte detaylar...

Uyku sorunu yaşayanların dikkatine! Eğer beslenme düzeniniz için bunu yaparsanız...

Yediklerimize dikkat etmemek uykumuzu oldukça olumsuz etkiliyor. Özelliklere geç saatlerde yediğimiz o yiyecekler bizim için tahmin bile edemediğimiz sorunları doğurabilir. İşte geceleri uykunuzu kaçıran o yiyecekler...

KAFEİN

Kafein, sanılanın aksine sadece kahvede bulunmuyor. Siyah çay ve yeşil çay da oldukça yüksek kafein barındırıyor. Hatta elma bile içerdiği fruktoz sebebiyle uykunuzu etkileyebilir. Elmanın içinde bulunan fruktoz, kahve kadar olmasa da size enerji ve canlılık verebilir. Bunların yanı sıra elbette enerji içecekleri ve asitli içecekler de uykuyu olumsuz etkiliyor. Bu yüzden bu yiyecek ve içecekleri uyku öncesinde tüketmekten kaçınmalısınız.

BAHARATLI YİYECEKLER

Akşam yemeklerinde baharatlı yemekler tercih ediyorsanız, aman dikkat! Pul biber, köri, nane ve acı sos gibi baharatları bolca içeren yiyecekler mide rahatsızlarına yol açabilir. Bu yiyecekleri yedikten sonra hemen yatınca mide yanmasıyla boğuşabilirsiniz, bu da uyku kalitenizi oldukça düşürür.

YÜKSEK YAĞ İÇEREN YİYECEKLER

Yapılan araştırmalara göre akşam yemeğinde düşük lif ve yüksek yağ içeren yiyecekler uyku kalitesini düşürüyor. Özellikle kızartma ve cips gibi yağ bakımından zengin yiyeceklerin sindirimi uzun sürer. Derin bir uyku için, yatmadan önce sindirimi uzun süren besinleri tüketmeyin.

ALKOL

Birçok insan alkolün daha rahat uyumaya yardımcı olduğunu söylese de, bu bilgi doğru değil! Mide yanması ve baş ağrısına sebep olan alkol, rahat ve sağlıklı uyku uyumanıza engel olur. Bu yüzden yatmadan önce alkol tüketmeyin.

ÇAY

Besinler hayatımızın birçok yerinde önemli bir rol oynuyor, uyku düzenimiz de dahil. Yorucu bir günün ardından sağlıklı bir şekilde uyuyamamak ise hem fiziksel hem mental sağlığımızı etkiliyor. Daha derin bir uyku sayesinde dinlenmiş bir şekilde güne başlayabilmek için uyumadan 3-4 saat öncesinde yemek yemeyi kesmek oldukça önemli. Ayrıca akşamları siyah çay veya kahve tüketmek yerine passiflora içeren bitki çayları tüketmek uykuya geçişte önemli bir rol oynuyor.

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