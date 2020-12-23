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Uykusuzluğa birebir! Ev yapımı 'uyku tozu' şıp diye uykuya daldıracak

23.12.2020 16:03 | Son Güncelleme:
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Uykusuzluğa birebir! Ev yapımı 'uyku tozu' şıp diye uykuya daldıracak

Gecenin ortasında uyanmaktan ve tekrar uyuyamamaktan veya saatlerce tavana bakmaktan ve göz kırpmamaktan daha sinir bozucu başka bir şey yok. Uykusuzluk sorunu yaşayanlar için can sıkıcı olan bu duruma karşı ev yapımı bir öneriyle geldik.

Bu ev yapımı uyku tozu uykusuzluğunuzdan kurtulmanıza yardımcı olabilir!

İnsanların kabaca yüzde 42'si ara sıra ve hatta düzenli olarak uykusuzlukla mücadele ediyor. En büyük nedenlerden biri strestir; stres hormonları iyi bir gece uykusu için büyük bir engeldir. Uykusuzluğun vücudunuz ve zihniniz için ciddi sonuçları olabilir. Geri döndürülmesi zor olan doğal uyku ritmini bozar. Uykusuzlukla mücadele eden bazı insanlar, bütün gün uyuyarak durumu farkında olmadan daha da kötüleştirir. Neyse ki uykusuzluğa karşı savaşı kazanmanıza yardımcı olacak basit ama etkili bir çare var.

ÇÖZÜM: TUZ VE ŞEKER

Bu şaşırtıcı derecede etkili uyku tozu sadece tuz ve şekerden oluşur ancak basit bileşimine rağmen harika sonuçlar verir. Her iki bileşen de stres hormonlarını düzenlemeye yardımcı olur ve hücre şarjı görevi görür. Ek olarak, vücudunuzun enerjisinin yanı sıra nefesinizi de düzenlemeye yardımcı olurlar. Şeker ayrıca vücudunuza daha fazla stres hormonu oluşturmayı bırakması için bir sinyal gönderir, tuz ise adrenalin seviyenizi izler.

2 çay kaşığı saf pembe Himalaya deniz tuzu
2 çay kaşığı organik esmer şeker
5 yemek kaşığı bal

Tüm malzemeleri plastik bir torba içinde karıştırın ve homojen bir karışım oluşturmak için iyice çalkalayın. Yatmadan önce veya gece uyandığınızda bir çorba kaşığı karışımı dilinizin altına koyun. Erimesine izin verin. Bu kadar! Sonuçlara hayran kalacaksınız.

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